BİLECİK:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:14

Yerli tatlı armut tezgahlarda

Bilecik’teki pazar tezgahlarına gelen yerli tatlı armut vatandaşlar büyük ilgi görüyor.Merkez Hürriyet Mahallesinde kurulan kapalı pazarda tatlı armut da tezgahlarda yerini aldı. Fiyatının 5 lira olmasına rağmen satışların çok güzel...

Yerli tatlı armut tezgahlarda
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Bilecik’teki pazar tezgahlarına gelen yerli tatlı armut vatandaşlar büyük ilgi görüyor.

Merkez Hürriyet Mahallesinde kurulan kapalı pazarda tatlı armut da tezgahlarda yerini aldı. Fiyatının 5 lira olmasına rağmen satışların çok güzel gittiğini belirten satıcı Hüseyin Vural, “Armudumuz Osmaneli ilçemize yakın tarlalardan geliyor. Tatlı, şekerli ve çok lezzetlidir. Fiyatını şu anlık 5 TL’ye satıyoruz. Talep yeni çıktığı için çok güzel, hatta mükemmel diyebilirim. Bizim buralarda bu tür armutlar biraz geç çıkıyor. Onun yüzünden de fiyatı biraz pahalı, ama 15-20 güne fiyatı düşer. Umarım satışlarımız böyle devam eder” şeklinde konuştu.
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