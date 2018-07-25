Bilecik’teki pazar tezgahlarına gelen yerli tatlı armut vatandaşlar büyük ilgi görüyor.Merkez Hürriyet Mahallesinde kurulan kapalı pazarda tatlı armut da tezgahlarda yerini aldı. Fiyatının 5 lira olmasına rağmen satışların çok güzel gittiğini belirten satıcı Hüseyin Vural, “Armudumuz Osmaneli ilçemize yakın tarlalardan geliyor. Tatlı, şekerli ve çok lezzetlidir. Fiyatını şu anlık 5 TL’ye satıyoruz. Talep yeni çıktığı için çok güzel, hatta mükemmel diyebilirim. Bizim buralarda bu tür armutlar biraz geç çıkıyor. Onun yüzünden de fiyatı biraz pahalı, ama 15-20 güne fiyatı düşer. Umarım satışlarımız böyle devam eder” şeklinde konuştu.
Yerli tatlı armut tezgahlarda
Bilecik’teki pazar tezgahlarına gelen yerli tatlı armut vatandaşlar büyük ilgi görüyor.Merkez Hürriyet Mahallesinde kurulan kapalı pazarda tatlı armut da tezgahlarda yerini aldı. Fiyatının 5 lira olmasına rağmen satışların çok güzel...