Yerli tatlı armut tezgahlarda

Bilecik’teki pazar tezgahlarına gelen yerli tatlı armut vatandaşlar büyük ilgi görüyor.

Merkez Hürriyet Mahallesinde kurulan kapalı pazarda tatlı armut da tezgahlarda yerini aldı. Fiyatının 5 lira olmasına rağmen satışların çok güzel gittiğini belirten satıcı Hüseyin Vural, “Armudumuz Osmaneli ilçemize yakın tarlalardan geliyor. Tatlı, şekerli ve çok lezzetlidir. Fiyatını şu anlık 5 TL’ye satıyoruz. Talep yeni çıktığı için çok güzel, hatta mükemmel diyebilirim. Bizim buralarda bu tür armutlar biraz geç çıkıyor. Onun yüzünden de fiyatı biraz pahalı, ama 15-20 güne fiyatı düşer. Umarım satışlarımız böyle devam eder” şeklinde konuştu.