Yılın ödülü Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi’ne verildi

Yaşayan Şehirler Platformu ve Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen ‘Şehir Ödülleri Türkiye 2018’ proje yarışmasında, Bilecik Belediyesi “Bilecik Yaşayan Şehir Müzesi” ile ‘Umut Işığı’ temalı paydaş ödülleri...

Yaşayan Şehirler Platformu ve Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen ‘Şehir Ödülleri Türkiye 2018’ proje yarışmasında, Bilecik Belediyesi “Bilecik Yaşayan Şehir Müzesi” ile ‘Umut Işığı’ temalı paydaş ödülleri kategorisinde Bilecik’e ödül getirdi.

300 projenin yer aldığı yarışmada Bilecik Belediyesi ’Yılın Şehir Müzesi’ dalında ödüle layık görülerek, yeni bir başarıya imza attı. Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can’ın katkıları ve yakın takibi ile şehre kazandırılan Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi, En İyi Şehir Müzesi kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

Bilecik Belediyesi’nin Gelenek ve Göreneklerini yaşatmak üzere, "Sağlıklı Şehir- Sağlıklı Gelecek" sloganıyla yola çıktığı yarışmada; 81 şehrimizde yaşayan tema çalışmaları ele alınırken, Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi de büyük bir ödül daha kazandı. Türkiye’nin 81 ilindeki merkezi ve yerel yönetimler, ticari ve sektör örgütleri, sivil toplum örgütleri, birlikler ve akademisyenlerin projelerini sunulduğu ve Dokuz Eylül Üniversitesi ve Yaşayan Şehirler Platformu işbirliğiyle gerçekleştirilen ’Şehir Ödülleri Türkiye 2018’, İzmir’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen çok sayıda kurum, kuruluş ve STK temsilcisi katıldı. Şehir paydaşlarının proje ve uygulamalarının değerlendirilerek ödüllendirildiği tören bu sene 3 farklı kategoride yapıldı. Umut Işığı Temalı Paydaş Ödülleri kategorisinde 20, Bilim Işığı Temalı Akademik Ödülleri kategorisinde 4, Özel Ödüller kategorisinde ise 3 proje Değerlendirme Komiteleri tarafından ödüle layık görüldü. Bilecik Belediyesinin, şehrin geleneksel kent kültürünü, örf adetlerini gelecek nesillere aktarmaya yönelik sürdürdüğü “Bilecik Yaşayan Şehir Müzesi çalışmaları, ’Umut Işığı Temalı Paydaş Ödülleri’ kategorisinin “Yılın Şehir Müzesi” dalında tüm şehirlere örnek gösterilerek ödüllendirildi.