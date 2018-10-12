YÖKAK Üyesi Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım’dan kalite konferansı

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Üyesi Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım, Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde devam eden çalışmaları yerinde görmek ve konferans vermek üzere Bilecik’e...

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Üyesi Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım, Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde devam eden çalışmaları yerinde görmek ve konferans vermek üzere Bilecik’e geldi.

Fen-Edebiyat Fakültesinde gerçekleşen konferansa Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurgül Özbay, Genel Sekreter Doç. Dr. Cihan Darcan ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı Alper Yıldırım’ın yanı sıra akademik ve idari personeller katıldı.

Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım, Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Yılmaz’ın modertörlüğünde gerçekleşen konferansta, kalite ve akreditasyon süreçleri ile ilgili bilgiler vererek; kurumların eğitim, öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim faaliyetlerinin kalite süreçlerine uygun şekilde yürütülmesi konularında merak edilenlere açıklık getirdi. Toplantıda ayrıca; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin gelecek planlarının belirlenmesi, hedefler doğrultusunda yönetim anlayışının oluşturulması, kalite süreçlerinin kurumsal değerlere ve hedeflere uygun olarak yönetilmesi, gerekli teknolojik alt yapıların kurularak sürekli öğrenme ve iyileştirme anlayışının benimsenmesi konularıyla ilgili bilgi verildi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin kalite çalışmalarına gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım, sürece katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti.