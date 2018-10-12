BİLECİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 12:35

YÖKAK Üyesi Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım’dan kalite konferansı

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Üyesi Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım, Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde devam eden çalışmaları yerinde görmek ve konferans vermek üzere Bilecik’e...

YÖKAK Üyesi Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım'dan kalite konferansı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Üyesi Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım, Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde devam eden çalışmaları yerinde görmek ve konferans vermek üzere Bilecik’e geldi.

Fen-Edebiyat Fakültesinde gerçekleşen konferansa Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurgül Özbay, Genel Sekreter Doç. Dr. Cihan Darcan ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı Alper Yıldırım’ın yanı sıra akademik ve idari personeller katıldı.

Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım, Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Yılmaz’ın modertörlüğünde gerçekleşen konferansta, kalite ve akreditasyon süreçleri ile ilgili bilgiler vererek; kurumların eğitim, öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim faaliyetlerinin kalite süreçlerine uygun şekilde yürütülmesi konularında merak edilenlere açıklık getirdi. Toplantıda ayrıca; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin gelecek planlarının belirlenmesi, hedefler doğrultusunda yönetim anlayışının oluşturulması, kalite süreçlerinin kurumsal değerlere ve hedeflere uygun olarak yönetilmesi, gerekli teknolojik alt yapıların kurularak sürekli öğrenme ve iyileştirme anlayışının benimsenmesi konularıyla ilgili bilgi verildi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin kalite çalışmalarına gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım, sürece katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku