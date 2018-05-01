BİLECİK:
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01 Mayıs 2018 Salı 09:28

Yüzbaşı Camii’nin çevre düzenlemesi tamamlandı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan Yüzbaşı Camii’nin çevre düzenlemeleri tamamlandı.Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Yüzbaşı Camii’nin son halini yerinde inceledi. İncelemeler esnasında yetkililerden bilgi alan...

Yüzbaşı Camii'nin çevre düzenlemesi tamamlandı
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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan Yüzbaşı Camii’nin çevre düzenlemeleri tamamlandı.

Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Yüzbaşı Camii’nin son halini yerinde inceledi. İncelemeler esnasında yetkililerden bilgi alan Başkan Yalçın, “Yüzbaşı Camii çevre düzenlemesinin bitmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Yüzbaşı Camii cemaatine ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
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