Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan Yüzbaşı Camii’nin çevre düzenlemeleri tamamlandı.Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Yüzbaşı Camii’nin son halini yerinde inceledi. İncelemeler esnasında yetkililerden bilgi alan Başkan Yalçın, “Yüzbaşı Camii çevre düzenlemesinin bitmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Yüzbaşı Camii cemaatine ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Yüzbaşı Camii’nin çevre düzenlemesi tamamlandı
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan Yüzbaşı Camii’nin çevre düzenlemeleri tamamlandı.Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Yüzbaşı Camii’nin son halini yerinde inceledi. İncelemeler esnasında yetkililerden bilgi alan...