Zabıta Müdürlüğü’nden etiket fiyat denetimi

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, alışveriş merkezleri ve marketlerde ürün etiket fiyatı ve yerli malı damgası denetimi yaptı.Bilecik’teki bütün market ve alışveriş merkezlerinde gerçekleştirilen denetimlerde bazı ürünlerin...

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, alışveriş merkezleri ve marketlerde ürün etiket fiyatı ve yerli malı damgası denetimi yaptı.

Bilecik’teki bütün market ve alışveriş merkezlerinde gerçekleştirilen denetimlerde bazı ürünlerin fiyatlarında artış yapılarak "Haksız Kazanç" elde edilmesini önlemek amaçlandı. Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından, döviz kurlarındaki hareketlilik bahanesiyle bazı ürünlerin fiyatlarında artış yapılarak "Haksız Kazanç" elde edilmesini engellemek amacıyla kent merkezinde denetim yaptı. Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yılın belirli dönemlerinde periyodik olarak gerçekleştirilen denetimler, vatandaşlardan gelen yoğun talep doğrultusunda sıklaştırıldı. Denetimlerde, marketten rastgele seçilen bazı ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatı ve geçmiş ayların fiyatları karşılaştırıldı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Erdem Tetik, bu denetimlerin son zamanlarda daha da sıklaştırdıklarını kaydetti. Tetik, “Satılan ürünlerde meydana gelen dalgalanmalara karşı denetimlerimizi arttırdık. Market raflarındaki ürünlerin satış fiyatı, birim fiyatlarının yanı sıra birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih ile malın nerede üretildiği tarihlerini kontrol ediyoruz. Denetimlerde aksaklık varsa tutanak tutarak, Ticaret İl Müdürlüğüne gönderiyoruz. Ürünlerin son kullanma tarihlerini de kontrol ediyoruz. Tarihleri geçmiş ürünler hakkında tutanak tutup, cezai işlem uyguluyoruz. Amacımız vatandaşımızın doğal ve yerli ürünleri tüketmesi. Fiyat farklılıklarının olmaması amacıyla denetimleri gerçekleştiriyoruz. Vatandaşımızın fiyatlara bakarak aldanmaması. Raftaki fiyatla kasadaki fiyat arasında farklılık olduğu zaman tüketicimiz 153’ü arayarak şikayetini bildirebilir” dedi.

Vatandaşlar da gerçekleştirilen denetimlerden duydukları memnuniyeti ifade ederek, Zabıta Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.