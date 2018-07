Zimmetine para geçiren bankacı tutuklandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde çalıştığı bankada zimmetine yüklü miktarda para geçirdiği belirtilen banka memuru tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük’te özel bir bankada görevli banka memuru E.T.’nin (31) kendisi ve aile bireyleri üzerine yüklü miktarda para transferi gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Durumu fark eden banka yetkilileri, konuyu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında E.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen E.T., adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan E.T., zimmetine yüklü miktarda para geçirmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.