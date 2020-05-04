Annelere Akıllı Telefon Kullanmayı Öğretmenin Yolları

Anneler Günü hediyeleri almak isteyenlerin ilk tercihlerinden biri elektronik cihazlardır. Ancak teknolojik ürünler hediye alırken herkes aynı soruyu aklında taşır “Annem bu cihazı kullanabilir mi?” Annenize mobil cihaz, akıllı telefon alırken endişelerinizi bir kenara bırakabilir, ona ihtiyacı olan ürünü seçebilirsiniz. Akıllı telefonu nasıl kullanacağını öğretirken ise size önerdiğimiz ipuçlarını takip etmek işinizi kolaylaştırabilir. Annenizin teknoloji ile buluşmasını sağlayacak son teknoloji telefonlar arasından seçim yapmanızı kolaylaştıracak öneriler de sizlerle.

Annelerinizi Teknoloji İle Tanıştırırken İşinizi Kolaylaştıracak İpuçları

Annelerinizin yaşça sizden büyük olduğunu ve sizin için çok bilindik bazı kelimelerin onlara tamamen yabancı olduğunu hatırlamalısınız. Dilinize pelesenk olan, çözünürlük, 4.5 G, Wi-Fi, fake, troll, yumurta hesap, follow, retweet, like gibi kavramları kullanırken dikkatli olmalı ve açıklayıcı konuşmalısınız. Örneğin 4.5 G ve Wi-Fi yerine kablosuz internet, fake yerine sahte, çözünürlük yerine netlik gibi kelimeleri kullanabilirsiniz.

Akıllı telefonların en önemli özelliklerinden biri de hızdır ancak bir şeyi öğrenirken yavaşlığa ihtiyacımız vardır. Örneğin, annenize mail kutusunu nasıl açacağını öğretirken hızla ikona tıkayıp açtığınızda o, nereye, nasıl tıkladığınızı göremeyebilir. Bunun için öncelikle hangi ikonun ne anlama geldiğini anlatan bir şema çizerek başlamalısınız. Haritayı andıran bu şemaları, öğrenme aşamasında, onun kolaylıkla bulabileceği bir yere asabilirsiniz. Hangi ikonun ne işe yaradığını, hangi adımlarla, nasıl ilerleyeceğini görsel olarak anlatan bu haritalar, annenizin size daha az soru sormasını ve daha hızlı öğrenmesini sağlar.

Akıllı telefon modellerinin tuşsuz olması ve dokunmatik hassasiyeti, fark etmeden bir yerlere basma sorununu ortaya çıkarabilir. Annenize ilk öğreteceğiniz şeylerden biri, yanlış bir yere bastığında paniklememesi ve kısayollarla oradan nasıl çıkabileceğinin gösterilmesi olmalıdır. Her telefonun arayüzünde uygulama ekranına dönme komutu veren bir tuş muhakkak bulunur. Annenize bu kısayolu öğretmeyi unutmamalısınız.

Telefonun temel ayarlarını yapmayı tercih edebilirsiniz. Telefonun sadece ilk kurulum aşamasında gerekli olacak saat ve tarih ayarı, zil sesi belirlenmesi gibi işlemleri siz yaparak telefonu annenize teslim edebilirsiniz. Ancak bu ayarları yaparken dilediğinde, gerekli olduğunda bu ayarları annenize öğretebileceğinizi ona söylemelisiniz. Sizin basitçe yaptığınız bu işlemler ona ilk bakışta dünyanın en karmaşık işi gibi görülebilir.

Annenize Özel Ayarlar Yapın

· Annenizin gözlerinde yakını görme problemi varsa, ilk yapacağınız işlemlerden biri yazı puntolarını büyütmek olmalıdır.

· Onun en sık kullanacağı uygulamaları belirlemeli ve indirerek kullanıma hazırlamalısınız. Annenize yalnız uygulamayı kullanmayı değil, nasıl etkili hale getireceğini de öğretmelisiniz. Örneğin, eğer ona dijital içeriklere ulaşabileceği bir film izleme platformu uygulaması indirdiyseniz, telefonu televizyonla nasıl eşleştireceğini, hoparlörü cihaza nasıl bağlayacağını da göstermelisiniz.

· İndirdiğiniz uygulamalara annenizin arkadaşlarını eklemelisiniz. Yeni kişileri nasıl ekleyeceğini göstermeli, arkadaşlarının paylaşımlarını nasıl göreceğini anlatmalısınız.

· Ona interneti nasıl güvenle kullanabileceğini, her linki tıklamamasını, her ekleyen kişiyi eklememesini öğütlemelisiniz. Sizin için sıradan olan bu bilgiler, onun telefonuna virüs bulaşmasını, dolandırılmasını önleyebilir.

Dünyayı Annenizin Gözlerinden Görün

Gençlerin içine doğduğu teknoloji dünyası, onunla yeni tanışan biri için oldukça karmaşıktır. Annenize bu yeni dünyayı tanıtırken sabırlı olmayı ihmal etmemeli, tutumlarınızı değerlendirmelisiniz. Anneniz, aynı soruyu defalarca sorabilir, anlattığınız bir şeyi anladım dedikten sonra uygulamada başarısız olabilir, ne yaparsanız yapın bazı uygulamaları kullanmak onun için uzay mekiği fırlatmakla eşdeğer hale gelebilir. Ona telefon kullanmayı öğretirken bıkkınlık hissettiğinizde, okuma yazmayı öğrendiğiniz zamanları hatırlamaya çalışın. Onun nasıl sabırla, bıkmadan, usanmadan sizlere harfleri anlattığını, ödevlerinize yardımcı olduğunu anımsayın. Bu hafıza tazeleme, daha sabırlı olmanız için size yardımcı olabilir. Dünyayı annenizin gözlerinden görerek, her gün daha iyi olacağını bilerek, gelişimine destek verin. Yeni bir şeyi kendi kendine yaptığında onu övmeyi, yüreklendirmeyi ihmal etmeyin. Zaman zaman komik duruma düşebilir, gülmekten kendinizi alamayabilirsiniz. Ancak bunu aranızda bir alay konusu değil, komik bir anı haline getirmelisiniz.

Anneniz İçin Telefon Seçerken Dikkat

Anneler Günü hediyeleri arasından telefon alırken ona sürekli güncelleme gerektiren, uygulamaları kaldırmayan, uyumluluk sorunları yaşatan eski modelleri değil, kullanıcı dostu yeni telefonları almalısınız. Örneğin Apple’ın son modeli iPhone 11 pro özellikleri ile anneniz için en doğru seçim olabilir. Cihaz son geliştirmeler sayesinde diğer modellerden çok daha pratik özellikler edinmiş, kolay kullanılan bir model haline gelmiştir.

Pil ömrü konusunda benzersiz güçte olan 11 pro, markanın en iyisidir. 4 saate kadar uzun pil ömrü vadeder. Yalnızca yarım saatte %50’ye kadar hızlı şarj edilebilir. Ekstra geniş ekranı ile çok daha kullanışlıdır. Üçlü kamera sistemi, mükemmel fotoğraf yakalamayı kolaylaştırır. Tek dokunuşla çekim yapma gibi kısayollar telefonun pratikliğini artırır. Hızlı çekirdek sayesinde cihaz hızla komut alır, donmadan, bekletmeden isteğinizi yerine getirir. iPhone 11 Pro dayanıklılık konusunda da diğer cihazlardan farklıdır. Moleküler düzeydeki değişiklikler ile çok daha dayanıklı olan telefon hem ön hem de arka yüzeyinde sağlamlık sunar. Öyle ki, suya en dayanıklı iPhone’dur. Küçük kazalar, su ve toz ona zarar veremez. 30 dakikaya kadar maksimum 4 metre derinliğe kadar suya dayanır. Üzerine sıçrayan sular, sıvılar cihazın içine erişemez. Bu sayede annenizin küçük kazalarda paniklemesine gerek kalmaz, telefon çok daha uzun süreli, güvenle kullanılabilir.