Buzlu lazer yöntemi artık tüm dünyada uygulanan en etkili ve son teknolojik epilasyon yöntemi haline gelmiştir. En acısız ve ağrısız yöntem olarak karşımıza çıkan buzlu lazer uygulaması ile hem kadın hem erkek tüm hastalar istedikleri sonuca ulaşabiliyor.

Buz Lazer Nedir?

Buz lazer üzerinde 10 yıl çalışılmış en etkili ve teknolojik bir epilasyon yöntemidir. Geleneksel yöntem lazer epilasyonlara göre son derece pratik ve ağrısız olarak uygulanır ve yine geleneksel yöntemlere göre çok daha etkilidir. Buz lazer kullanım açısından dünyada en çok tercih edilen yöntemlerdendir. Geleneksel lazer yöntemlerinde ağrı ve acı hissi yoğun olarak yaşanırdı ve yüksek ısı nedeni ile cilt üzerinde yanık ve iz oluşumu büyük ölçüde gerçekleşmekteydi.

Buz Lazerin Farkı Nedir?

Buzlu lazer uygulaması ütüleme yöntemi ile cilt üzerine direkt temas ile ütü gibi gezdirerek uygulanır. Bu şekilde kıl köklerine lazer uygulaması yapılarak kıl köklerinin tahribatı sağlanır. Aynı zamanda cilt üzerinde de yoğun bir soğutma işlemi yapılır. Bu soğutma işlemi sayesinde hiçbir ağrı ya da acı hissedilmez. Buz lazerde eski lazer yöntemlerinden farklı olarak, uygulanan enerji daha hafif yoğunluktadır. 3 lazer dalga boyunu bir başlık altında toplar. Buz lazer uygulaması esnasında başlık devamlı olarak hareket eder. Kıl kökleri bu sürekli hareket sayesinde tahrip edilir. Bu yöntem ile ayı zamanda cilt yüzeyi de korunur ve zarar görmez. Dolayısıyla geleneksel yöntemlerdeki gibi sadece kış mevsiminde değil, dört mevsim boyunca rahatlıkla uygulanabilir. Buzlu lazer uygulaması ile ciltte yanık ya da herhangi bir leke oluşumu görülmez. Uygulama sırasında ciltte ısınma yerine serinleme meydana gelir, bu sebeple de rahatlama sağlanarak acı hissi ortadan kalkar.

Buz Lazer Neden Tercih Edilmelidir?

Buzlu lazer uygulaması diğer epilasyon yöntemlerine göre çok daha avantajlıdır. Her türlü cilt tipi için özel olarak ayarlanabilir 6 farklı kademesi bulunur. Bu sebeple ister çok açık renk cilt, ister çok koyu renkli cilt tipi olsun her türlü cilde uyumludur. Her türlü cilt tipinde üst kalitede etkili sonuç alınır. Orta derecede melanin emilimine sahip olması ve üstüm bir soğutma sistemi bulunması cilt bronz bile olsa son derece etkili bir sonuç almakta etkilidir. Yapılan araştırmalar sonucunda da buz lazer epilasyon tedavisinin diğer yöntemlere göre çok daha etkili ve sağlıklı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Buz Lazer Fiyatları

Buz lazer kişisel bakımına önem veren hem kadın hem erkekler için son derece etkili ve gerekli bir uygulamadır. Her gün temiz ve bakımlı bir vücut ve cilt için özellikle pürüzsüz ve temiz bir görünüm şarttır. Bu sebeple kıl ve tüy sorununun kökten çözümü gerekli olması göz önünde bulundurularak buz lazer uygulaması gerekli bir uygulamadır. Kaliteli ve bilindik yerlerde bu işlem yapılmalı ve merdiven altı olarak tabir edilen yerlerden uzak durulmalıdır. Hijyen ve kalite kurallarına uyan buz lazer merkezleri araştırılmalıdır.