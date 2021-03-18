BİLİM TEKNOLOJİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Mart 2021 Perşembe 23:10

Buzlu Lazer Uygulaması

Buzlu Lazer Uygulaması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Buzlu lazer yöntemi artık tüm dünyada uygulanan en etkili ve son teknolojik epilasyon yöntemi haline gelmiştir. En acısız ve ağrısız yöntem olarak karşımıza çıkan buzlu lazer uygulaması ile hem kadın hem erkek tüm hastalar istedikleri sonuca ulaşabiliyor.

Buz Lazer Nedir?

Buz lazer üzerinde 10 yıl çalışılmış en etkili ve teknolojik bir epilasyon yöntemidir. Geleneksel yöntem lazer epilasyonlara göre son derece pratik ve ağrısız olarak uygulanır ve yine geleneksel yöntemlere göre çok daha etkilidir. Buz lazer kullanım açısından dünyada en çok tercih edilen yöntemlerdendir. Geleneksel lazer yöntemlerinde ağrı ve acı hissi yoğun olarak yaşanırdı ve yüksek ısı nedeni ile cilt üzerinde yanık ve iz oluşumu büyük ölçüde gerçekleşmekteydi.

Buz Lazerin Farkı Nedir?

Buzlu lazer uygulaması ütüleme yöntemi ile cilt üzerine direkt temas ile ütü gibi gezdirerek uygulanır. Bu şekilde kıl köklerine lazer uygulaması yapılarak kıl köklerinin tahribatı sağlanır. Aynı zamanda cilt üzerinde de yoğun bir soğutma işlemi yapılır. Bu soğutma işlemi sayesinde hiçbir ağrı ya da acı hissedilmez. Buz lazerde eski lazer yöntemlerinden farklı olarak, uygulanan enerji daha hafif yoğunluktadır. 3 lazer dalga boyunu bir başlık altında toplar. Buz lazer uygulaması esnasında başlık devamlı olarak hareket eder. Kıl kökleri bu sürekli hareket sayesinde tahrip edilir. Bu yöntem ile ayı zamanda cilt yüzeyi de korunur ve zarar görmez. Dolayısıyla geleneksel yöntemlerdeki gibi sadece kış mevsiminde değil, dört mevsim boyunca rahatlıkla uygulanabilir. Buzlu lazer uygulaması ile ciltte yanık ya da herhangi bir leke oluşumu görülmez. Uygulama sırasında ciltte ısınma yerine serinleme meydana gelir, bu sebeple de rahatlama sağlanarak acı hissi ortadan kalkar.

Buz Lazer Neden Tercih Edilmelidir?

Buzlu lazer uygulaması diğer epilasyon yöntemlerine göre çok daha avantajlıdır. Her türlü cilt tipi için özel olarak ayarlanabilir 6 farklı kademesi bulunur. Bu sebeple ister çok açık renk cilt, ister çok koyu renkli cilt tipi olsun her türlü cilde uyumludur. Her türlü cilt tipinde üst kalitede etkili sonuç alınır. Orta derecede melanin emilimine sahip olması ve üstüm bir soğutma sistemi bulunması cilt bronz bile olsa son derece etkili bir sonuç almakta etkilidir. Yapılan araştırmalar sonucunda da buz lazer epilasyon tedavisinin diğer yöntemlere göre çok daha etkili ve sağlıklı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Buz Lazer Fiyatları

Buz lazer kişisel bakımına önem veren hem kadın hem erkekler için son derece etkili ve gerekli bir uygulamadır. Her gün temiz ve bakımlı bir vücut ve cilt için özellikle pürüzsüz ve temiz bir görünüm şarttır. Bu sebeple kıl ve tüy sorununun kökten çözümü gerekli olması göz önünde bulundurularak buz lazer uygulaması gerekli bir uygulamadır. Kaliteli ve bilindik yerlerde bu işlem yapılmalı ve merdiven altı olarak tabir edilen yerlerden uzak durulmalıdır. Hijyen ve kalite kurallarına uyan buz lazer merkezleri araştırılmalıdır.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti Öğrencileri İle...
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Parmaklarınızda Yaşayan Teknoloji: Xiaomi Redmi Note 8 64GB Parmaklarınızda Yaşayan Teknoloji: Xiaomi Redmi...
Reklamlara Boğulmadan İçerik Okuma Keyfi Igrus'ta Reklamlara Boğulmadan İçerik Okuma Keyfi Igrus'ta
İyi Bir Salon Aydınlatması Nasıl Olmalı? İyi Bir Salon Aydınlatması Nasıl Olmalı?
Crabs Media: Profesyonel Web Tasarım Nedir? Crabs Media: Profesyonel Web Tasarım Nedir?
En Kaliteli Sosyal Medya Hizmetleri Ajansı İnsansepeti En Kaliteli Sosyal Medya Hizmetleri Ajansı İnsansepeti
Renkli Anime Dünyasına Sizde Katılın Renkli Anime Dünyasına Sizde Katılın
Prestijli Kripto Para Hizmeti Prestijli Kripto Para Hizmeti
E-Kitap Okumanın Avantajları ve Dezavantajları E-Kitap Okumanın Avantajları ve Dezavantajları
veTeknoloji yenilenendi! Artık teknoloji size daha yakın veTeknoloji yenilenendi! Artık teknoloji size daha...
LimonHost İle İşletmenize En Uygun Kurumsal Hosting Paketini Keşfedin LimonHost İle İşletmenize En Uygun Kurumsal Hosting...
Güneş Enerjisi Sistemleri Fiyatları Hakkında Güneş Enerjisi Sistemleri Fiyatları Hakkında
Tanıtım Yazısı ve SEO Tanıtım Yazısı ve SEO
GTA 5 Nasıl İndirilir? GTA 5 Nasıl İndirilir?
Telefon Karşılaştırması Nasıl Yapılmaktadır? Telefon Karşılaştırması Nasıl Yapılmaktadır?
En İyi Korku Filmleri En İyi Korku Filmleri
Yukarı Çık

Parmaklarınızda Yaşayan Teknoloji: Xiaomi...
Benzersiz özelliklerle tasarlanan Xiaomi Redmi Note 8 64GB, arka tarafında 4 kamera bulundururken 1 adet de...

Haberi Oku