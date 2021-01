Crabs Media: Profesyonel Web Tasarım Nedir?

Web sitesi hazırlamak için kullanılan profesyonel web tasarım, web tasarımcılar tarafından yapılan bir işlemdir. Alanında uzman bir şekilde çalışan ve tamamen deneyimli programcıları bünyesine alan Crabs Media ile tanışınca sizler de bu alanda en kaliteli içeriklerin nasıl hazırlandığını görmüş olacaksınız.

7 gün 24 saat boyunca hız kesmeden ve ara vermeden işlemlerini sürdüren Crabs Media, tüm paketleri sayesinde her bütçeye uygun hizmet sunuyor. Profesyonel web sitesi sahibi olabilmek için uzman web tasarımcılardan hizmet almanız gerekir. Her zaman tüm müşterilerini memnun etmeyi başaran ve her bütçeye uygun tasarım ve renklerden oluşan paketler sunan Crabs Media her geçen gün daha geniş ve gelişmiş şekilde işlemlerini sürdürüyor.

Bünyesinde örnek tasarımları görerek karar verebileceğiniz gibi, tamamen aklınızda olan renk ve yazı tasarımlarına uygun şekilde paket de hazırlatabilirsiniz. Kullanılan tüm içerikler, renkler ve yazılar, puntosuna göre, şekillerine göre, fiyatlarına göre tamamen müşteriye özeldir. Bu nedenle her müşteri de kendisini biricik ve özel hisseder.

Crabs Media Dijital Pazarlama Ajansı

2007 yılından bu yana yüzlerce müşteriye ulaşan firmamız, her geçen yıl ekibini genişleterek profesyonel çözümler üretmeye devam etmektedir.

Crabs Media 2014 Haziran ayından itibaren yenilenen ismi ve Google Partners çözüm ortaklığı ile başta Google Reklamları olmak üzere Web Geliştirme, Facebook Reklamları, Sosyal Medya, SEO (Search Engine Optimization) ve E-Posta Hizmetleri vermektedir.

Crabs Media İnternet Reklamcılığı ve Dijital Pazarlamanın farklı ve başarılı yollarını bilen, strateji, tasarım, teknoloji ve pazarlama konularında tecrübeli ekibi ile müşterilerine ihtiyacı olan tüm hizmetleri sunmaktadır.

Profesyonel Web Tasarım Nasıl Olmalı?

Web tasarımcılar tarafından yapılan profesyonel web sitesi tasarımı belirli standartlar dahilinde yapılır. Crabs Media bu alanda her zaman öncülüğünü ve kalitesini gözler önüne sermeye devam ediyor. Yapılan siteler öncelikle SEO uyumlu olmalıdır. Tüm basamaklar aşama aşama kaydedilerek gidilmeli ve hiçbir eksik kalmamasına özen gösterilmelidir. Tüm süreç müşteriler ile paylaşılmalı ve müşterinin eksik gördüğü, istediği noktalara da özen gösterilmelidir.

Eklenecek olan içeriklerin bölümleri, boyutları ile doğru orantılı olmalıdır. Web sitesinde kullanılan yazılar ve resimler birbiriyle orantılı olmalı ve özellikle de SEO uyumlu olmalıdır. Bu şekilde tüm olması gereken püf noktalara dikkat ederek işlemlerini gerçekleştiren Crabs Media ajansı, alanında uzmanlığını ve kalitesini gözler önüne sermeye devam ediyor.

Profesyonel Web Tasarım Aşamaları Nelerdir?

Profesyonel olarak hazırlanan web tasarımlarında takip edilmesi gereken aşamalar mevcuttur. İlk olarak elbette müşterilerin istekleri göz önüne alınır, fikir alışverişi yapılır ve beklentilerin karşılanıp karşılanamayacağına dair istekler göz önünde bulundurulur. Seo uyumlu olması için öncelikle seo içerikler eklenir ve ardından yapısal olarak tasarıma geçilir. İkinci aşama tasarım aşamasıdır. Bu aşama en kritik olan aşamadır. Kurumsal ya da bireysel olarak hazırlanması bu aşama gerçekleşir.

En iyi şekilde sunulan paketler içerisinde sizin için uygun olanları seçebilirsiniz. İstediğiniz tarzda bir paket olmadığı takdirde potansiyel olarak aklınızda olan tasarımı anlatabilir ve buna en yakın sitenin hazırlanmasını isteyebilirsiniz. Üçüncü aşama uygulama aşamasıdır. Bu aşamada artık gelinen nokta yazıların ve resimlerin eklendiği kısımdır.

İnternet sitesine girildiği zaman hem sade hem göz yormayan hem şık hem de tamamen içerikle uygun olan bir tasarıma sahip olması gerekiyor. Web sitenizin amatör görülmemesi için çalışmaları Crabs Media ajansından profesyonel bir şekilde yürütebilirsiniz.

Web Tasarım Fiyatları

Dördüncü ve diğer aşamalarında ise kalite testleri, genel optimizasyon süreci, izleme süreci, deneme süreci, destek süreci geliyor. Tüm aşamalar sırasıyla yapıldıktan sonra web sitesi artık hazır kullanım haline geliyor. SEO başarısı içeren ve internet mecrasında en çok tıklanan, sevilerek vakit geçirilen bir site olmak istediğinizde siz de Crabs Media ajansı ile tanışabilirsiniz. Logonuzun, isminizin, adresinizin ve kurumsal kimliğinizin yer aldığı ve bir bütün halinde göründüğü web siteniz için heyecanlı bekleyişiniz başlar. Aşamaları eksiksiz bir şekilde tamamlayan Crabs Media web sitesi tasarımı alanında yüksek kalite standartları ile herkes tarafından tercih edilmeye devam ediyor.