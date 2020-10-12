BİLİM TEKNOLOJİ:
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24 Kasım 2020 Salı 14:17

E-Kitap Okumanın Avantajları ve Dezavantajları

E-Kitap Okumanın Avantajları ve Dezavantajları
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Teknolojinin gelişmesi ile birlikte, kitap okumak isteyenlere farklı bir seçenek sunulmaya başlanmıştır: E-Kitap. E-Kitap; dijital ortamda bulunan kitaplara verilen genel isimdir ve bunlar tablet ya da telefon gibi mobil cihazlar üzerinden okunabilir. E-Kitap okumanın önemli avantajları olduğu gibi, bir takım dezavantajları da vardır. Yazımızın devamında e-kitap okumanın avantajları ve dezavantajları hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

E-Kitap Okumanın Avantajları Nelerdir?

E-Kitap okumanın farklı avantajları ve kolaylıkları vardır. Bunlardan öne çıkanları ve bunlara ilişkin kısa açıklamaları şu şekilde sıralamak mümkündür:

· Ağaçların Korunması

Bilindiği gibi kitaplar (kağıtlar), ağaçlardan üretilir. Bu durum, dünya genelindeki ormanların azalmasıyla sonuçlanmaktadır. E-Kitap sayesinde ağaçların etkin bir şekilde korunması sağlanabilir.

· Düşük Bütçe

Her ne kadar kitaba verilen para boşa gitmez anlayışı olsa da, sürekli kitap okuyanlar için rakamların bir miktar fazla olduğu söylenebilir. Bütçe sorunu, e-kitaplar üzerinden rahatlıkla aşılabilir. Klasik kitaplara göre daha uygun fiyatlı olan e-kitaplar, bu özelliklerinden dolayı bütçe dostu olarak ifade edilebilir.

· Taşınabilir

Kitapların taşınması oldukça kolaydır. Örneğin, bir veya birkaç kitabınızı küçük bir çantanın ya da kartonun içerisine yerleştirerek istediğiniz yere götürebilirsiniz. Bu durum sizi biraz yorabilir ancak kitapları taşımanızı engellemez. Fakat kitap sayısının fazla olduğu durumlarda, bunları taşımanı mümkün değildir. Profesyonel nakliyecilerden destek almanız, adeta zorunlu olur. Ancak e-kitapları taşıması son derece kolaydır. Ufak bir harddisk içine atacağınız e-kitapları, zorlanmadan istediğiniz noktalara taşıyabilirsiniz.

· Yüksek Seviye Koruma

Kitaplar, değerli bir hazine olarak ifade edilebilir. Bazen dış etkenler, bazen de küçük hatalardan dolayı kitapların kullanılamaz duruma gelmesi söz konusu olabilir. Böyle durumlar son derece can sıkıcıdır. E-Kitaplarda ise böyle yıpranma ve zarar görme gibi riskler yoktur. Dolayısıyla da kitaplarınız için endişe etmenizi gerektirecek herhangi bir nedeniniz olmayacak.

· Ayarlanabilir Kitaplar

Bazen çok sevdiğiniz bir kitabı elinize aldığınızda, “keşke yazı puntoları biraz daha büyük olsaydı” dediğiniz oldu mu? Birçok kişi, küçük puntolar nedeniyle kitap okumada zorlanmıştır. Ancak klasik kitaplarda bu durumun herhangi bir çaresi maalesef yok. E-Kitaplar ise bu noktada ciddi bir rahatlık sunar. Kitaplardaki yazı büyüklüklerini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

· Kolay Not Alma

Gerçek kitapseverler, okurken bazı satırların altını çizmek ister. Bazen de okudukları bölümle ilgili notları, kitabın üzerine yazmak isterler. Ancak bu istekler, farklı nedenlerden dolayı gerçekleşmeyebilir. E-Kitaplar, satırların altını çizme ve not alma noktasında ciddi bir kolaylık sağlar. İstenilen notları kolayca alabilir ve kitabınızı istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz.

· Arama Yapabilmek

Teknoloji çağında zaman son derece önemlidir. Aranılan bilgilere hemen ulaşmak, büyük bir kolaylıktır. Klasik kitapları okurken veya okuduktan sonra aklınıza takılan bir bölümü bulmak için uzun bir arayış içine girmeniz gerekir. Ancak e-kitaplar, arama konusunda size farklı kolaylıklar sunar ve istediğiniz hızlı bir şekilde bulmanızı sağlar.

· Büyük Alanlara İhtiyaç

Kitapseverler, okudukları kitapları saklarlar. Zaman içinde bu durum, evlerin içinde mini bir kütüphane oluşmasına neden olur. Dolayısıyla da kitapların ciddi bir alan kaplamaları söz konusu olur. Ancak e-kitaplar, yer kaplamazlar ve evinizin alanını daraltmazlar.

E-Kitap Okumanın Dezavantajları Nelerdir?

E-Kitapların çok sayıda avantajı vardır ve bunlar genel olarak yukarıda yer almaktadır. Bunlara karşın bazı dezavantajları olduğu da unutulmamalıdır. E-Kitapların en önemli dezavantajı, format sorunudur. Eğer e-kitap, cihazınıza uygun bir formatta değilse, cihazınızda açılmayacaktır. İşte bu noktada PDF, JPG, PNG gibi formatlara dönüştüren reaConverter sayesinde bu sorundan da kolayca kurtulabilirsiniz. Böylece her formatta e-kitabın keyfini çıkarma imkânı yakalamış olursunuz.

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