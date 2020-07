En İyi Korku Filmleri

Film severlerin uzun yıllardır beğenerek izlediği yapım türlerden biri de korku filmleridir. İnsanların evlerde toplanarak film seansı yapmalarına neden olan bu seri, yıllardır en başarılı yapıtlara şahit olmuştur. Yalnız izlenildiğinde korku, toplu olarak seyredildiğinde ise gerilim hissi uyandıran korku filmleri, bazılarımız için keyif bazılarımız içinse başlı başına bir kabus nedenidir. Bizde bu yazımızda her kesim tarafından keyifle tercih edilebilecek olan en başarılı korku filmlerini sizin için derledik.

1) Frankestein

Yönetmenliğini James Whale’ın üstlendiği ve filmle aynı isimli bir romandan esinlenerek oluşturulan sinema filmidir. Yapım tarihi olarak 1939 yılına dayanan Frankenstein filminde gerçekleşen olaylar, Victor Frankenstein ve Henry Clerval karakterlerinin çevresinde yaratılmıştır. IMDB puanı olarak 7.8 gibi başarılı bir puana sahip olan bu filmi sizlerde internet üzerinden izleyebilirsiniz.

2) Get Out

Yapım tarihi 2017 yılına dayanan Get Out (Kapan) filmi, Hollywood yapımı bir korku filmidir. Yönetmenliğini ve senaristliğini, Amerikan korku serilerinin göz bebeği Jordan Peele üstlenmiştir. Filmin başrollerini Daniel Kaluuya ve Alison Williams paylaşmaktadır. Yardımcı rolünde ise Get Out filmiyle ödül alan Lil Rey Howery yer almaktadır. Film galasını, Sundance Film Festivali’nde gerçekleştirmiş ve izleyenler tarafından büyük beğeni toplamıştır. IMDB puanı 7.7 olan Kapan filmi, ayrıca 75’inci Altın Küre Ödülleri’nde iki kere aday gösterilme başarısını da elde etmiştir.

3) Kingkong

Korku türünde yer almasına rağmen daha çok macera ve gerilim öğeleri taşıyan King Kong filmi, popüler kültür çevrelerinde uzun süre unutulmayacak izler bırakmıştır. Uzun yıllar boyunca devam filmleri de vizyona giren bu filmin ilk gösterimi, 1933 yılında gerçekleşmiştir. 1993 yılında gösterime giren ilk filmin yönetmenliğinde Merian C. Cooper görev almıştır. Yalnızca 672 bin dolara piyasaya sürülen film, günümüzde hala izlerini taşımakta ve birçok kesim tarafından sevilerek izlenmektedir.

4) Dracula

İlk yapımlarında Bram Stoker’ın aynı isimli romanından esinlenerek beyaz perdeye uyarlanan Dracula filmi, ilk gösterimini 1992 yılında yapmıştır. Filmin yönetmenliğini usta isim Francis Ford Coppla üstlenmiştir. Vampir filmleri arasında en kült seri olmayı başaran Dracula filminde, Anthony Hopkins başrol görevini üstlenmiştir. Film, 1993 yılında iki kere kostüm, makyaj ve ses efektlerinin başarısından dolayı Oscar ödülüne layık görülmüştür. Lucy ve arkadaşlarının vampir Dracula’ya karşı verdikleri amansız mücadeleyi keyifle izleyebilirsiniz.

5) The Omen

The Omen (Kehanet) filmi, 1976’da gösterime girmiş ve yıllar boyunca uluslararası platformda en sevilen korku filmlerinden biri olmuştur. Filmin konusu, şeytan tarafından yetiştirilmiş ve Mesih’e karşı olan bir çocuğun hikayesidir. Ailesi tarafından korkunç bir atmosferin içerisinde büyütülen Richard Donner, ortaya attığı kehanetlerle insanları adeta büyülemektedir. Hem gerilim hem de korku tarzında bir yapım arıyorsanız, The Omen filmi izlemeniz gereken yapıtların başında gelmektedir.

6) Halloween

Ülkemiz kültürüne uzak bir geleneği konu alan Halloween (Cadılar Bayramı) filmi, Michael Myers isimli psikopat ruhlu bir adamın 6 kız kardeşini vahşice öldürmesinin ardından akıl hastanesine kapatılması ile başlar. Fakat Hollowen gecesi kız kardeşlerden birinin Michael’ı öldürmek için geri dönmesi ile adamın yaşayacağı azap dolu günler başlamış olur. Jhon Carpenter’ın yönettiği ve her dönem kült olmayı başarabilen Halloween filmini henüz izlemediyseniz izlemenizi öneririz.

Daha fazla seçenek için www.filmwatch.net adresini ziyaret edebilirsiniz.