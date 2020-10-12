En Kaliteli Sosyal Medya Hizmetleri Ajansı İnsansepeti

İnsan Sepeti firması olarak sosyal medya hizmetleri sektöründe yaklaşık 2012’den bu yana kurumsal bir firma olarak kaliteli hizmet vermeye devam etmekteyiz. 9 yılı aşkın bir süredir sosyal medya hizmeti vermemiz ile birlikte bilgi birikim ve deneyimlerle sizlere daha güvenli ve daha kaliteli hizmetler sunmaya ve kendimizi geliştirmeye devam etmekteyiz. Hiçbir illegal yol kullanmadan yasal yollar üzerinden sosyal medya hizmetini sizlere sunmaktayız.

Bu nedenle sosyal medya hesaplarınızla ilgili hiçbir şifre bilgi talep etmediğimiz gibi T.C kimlik numarası gibi önemli kişisel bilgileri de istememekteyiz. Tamamıyla güvenli yollarla profesyonel hizmet vermeye müşteri memnuniyeti anlayışı çerçevesinde devam etmekteyiz.

Facebook Sosyal Medya Uygulaması Hizmetleri Nelerdir?

Günümüzde Facebook hesabı olmayan neredeyse kimse kalmadı. Şimdilerde ise işletmeler Facebook hesabı üzerinden tanıtımlar yapmaya ve kampanyalar düzenlemeye başladı. Takipçi sayısı ve gönderi beğeni sayısı oldukça az miktarda olan Facebook bireysel ya da kurumsal işletme sahipleri rekabet edemez oldu.

İşte tamda bu esnada İnsan Sepeti firması olarak Facebook sosyal medya hizmetimiz ile takipçi sayınızı arttırabilir ve kitlenizi büyütebiliriz. Facebook sosyal medya hizmet türlerimiz iki gruba ayrılmaktadır. Bunlar Facebook sayfa beğenisi ve Facebook gönderi beğeni şeklinde olmaktadır. Facebook sayfa beğeni hizmetimizde gerçek ve nitelikli türde takipçi kitlesi gönderirken Facebook gönderi beğeni hizmetimizde ise paylaşılan Facebook içeriklerinizin beğeni sayısını arttırmaktayız.

İnstagram Sosyal Medya Uygulaması Hizmetleri Nelerdir?

Günbegün kullanıcı sayısı artan İnstagram sosyal medya uygulamasında çeşitli sosyal medya hizmetleri sunmaktayız. Talebe göre şekillenen İnstagram sosyal medya hizmetimiz farklı türde hizmet seçeneklerinden oluşmaktadır. Bu hizmetler arasında İnstagram yorum satın alma, İnstagram beğeni satın alma, İnstagram izlenme satın alma, İnstagram takipçi satın al ve İnstagram otomatik beğeni alma yer almaktadır. Ayrıca yeni bir hizmet türü olan İnstagram gizli hesap görme hizmetimiz ile de güvenle hizmet vermekteyiz.

Türkiye’nin en hızlı sosyal medya hizmeti veren firması olarak İnstagram sosyal medya hizmetlerinde profesyonellikten ve kaliteden ödün vermemekteyiz. İnstagram sosyal medya hizmetimizi anı gün içerisinde saniyeler içinde talep ettiğiniz İnstagram paketini güvenle hesabınıza teslim etmekteyiz. Şifre bilgi istemediğimiz gibi size gelen kullanıcı kitlesi aktif takipçilerden olup organik kullanıcı niteliğine sahiptir. Beğeni sayınızdaki kişiler ise gerçek kişilerden oluşup aktif nitelikli hesaplardır.

Youtube Sosyal Medya Uygulaması Hizmetleri Nelerdir?

2012 yılından bu yana sunduğumuz sosyal medya hizmetlerinden bir tanesi de Youtube mecrası olmaktadır. Youtube sosyal medya üzerinden kitlesini büyütmek ve ciddi paralar kazanmak isteyen çok sayıda insan bulunmaktadır. Fakat yeterli abone sayısı bulunmayan, videoları yeterince beğenilmeyen ve yorum yapılmayan kanallar öne çıkamadığı için rekabet edememektedir. Sunduğumuz Youtube sosyal medya uygulaması hizmeti ile kitlenizi oluşturmaya ve kanalınızı büyütmeye yardımcı olmaktayız.

Youtube sosyal medya hizmetlerimiz 4 farklı gruba ayrılmaktadır. Bu hizmetler arasında Youtube beğeni satın alma hizmeti, Youtube izlenme satın alma hizmeti, Youtube izlenme süresi satın alma hizmeti ve Youtube abone satın alma hizmetimiz yer alır.

Twitter Sosyal Medya Uygulaması Hizmetleri Nelerdir?

9 yılı aşkın süredir hizmet verdiğimiz sosyal medya uygulamalarından biri de Twitter mecrası olmaktadır. Twitter üzerinde hizmet verdiğimiz sosyal medya hizmetleri 3 farklı gruba ayrılmaktadır. Sunduğumuz Twitter sosyal medya hizmetleri arasında Twitter favori satın alma hizmeti, Twitter takipçi satın alma hizmeti ve Twitter retweet satın alma hizmetleri yer almaktadır.

Gönderdiğimiz Twitter takipçi kitlesi tamamıyla gerçek kişilerden oluşup aktif hesaplardır. Aynı zamanda Twitter sosyal medya hizmetimizi sunarken Twitter şifre bilginizi istemediğimiz gibi herhangi bir takipçi düşüşünde tekrar ücretsiz gönderim aktarımı yapmaktayız.