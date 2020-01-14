BİLİM TEKNOLOJİ:
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14 Ocak 2020 Salı 14:50

Google SEO Çalışma Nasıl Yapılır?

Google SEO Çalışma Nasıl Yapılır?
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Bir şirketin varlığını başarılı bir şekilde deva ettirebilmesi için, SEO çalışması yapılması gerekmektedir. Artık bütün ihtiyaçlarımızın internet üzerinden karşılandığı bu dönemde, internetten her kesime hitap edebilmek büyük başarı istemektedir. Google’da var olabilmek istiyorsanız bu alanda çalışmalar yamanız gerekiyor. Peki, başarılı bir SEO çalışması nasıl yapılmalıdır?

SEO Çalışması Yapmak

Her şeyden önce profesyonel bir uzmandan yardım almanız gerekmektedir. Çalışmalara başlamadan önce sitenizin analiz edilmesi gerekmektedir. Bu noktada danışman olarak sizlere hizmet verebilecek uzmanlar bulunmaktadır. Peki, bu analiz içerisinde neler bulunuyor? Anahtar kelime uyumu, sitenin iç ve dış uyumu vb. noktalar bulunmaktadır.

Bunun dışında site içi optimizasyonunun yapılması gerekmektedir. Bu son derece önemli bir noktadır. Sitenizin alt yapısı ile ilgili bir durumdur. Eğer sitenizden verim almak istiyorsanız, yapacağınız çalışmaların sayfanızla uygun olması gerekmektedir.

Site haritası da SEO çalışması içerisinde yer alan önemli bir konudur. Sitenizdeki değişiklikler, özellikle arama motorları tarafından takip edilmektedir. Bu haritaları sürekli güncellemek yerine kendi başlarına güncellenmeleri gerekmektedir.

Tasarım da son derece önemlidir. Sitenizin tasarımının profesyonel bir şekilde yapılması, sayfanızdan verim almanıza yardımcı olmaktadır. Son teknolojiye göre kodlanan siteleriniz ile her zaman fark atabilirsiniz. Eski kodları arama motorları sitenizi zararlı olarak görebilir. Bu da siteniz için kötü bir durum oluşturabilir. Sayfanızın düzenli olarak güncellenmesi sizin yararınıza olacaktır.

SEO Çalışmasının Önemi Nedir?

İnternet kullanıcılarının büyük bir kısmı, istediklerine ulaşmak için arama motoru kullanıyor. Bunun için de genellikle ilk 3 sayfayı kullanıyorlar. Eğer sizler de bu ilk 3 sayfa içerinde olmak istiyorsanız SEO çalışması yapmanız gerekecek. SEO çalışması hakkında yardım alabileceğiniz https://mobitek.com/seo-calismasi/ sayfasına göz atmanızı öneriyoruz!

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