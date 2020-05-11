BİLİM TEKNOLOJİ:
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11 Mayıs 2020 Pazartesi 02:55

Herkese Göre Farklı Metin2 PVP Serverler

Oyun tutkunlarının büyük bir beğeniyle oynamakta oldukları Metin2 oyununa özel olarak dizayn edilen Metin2 pvp serverler ile çok daha özellikli bir oyun oynanabiliyor.

Herkese Göre Farklı Metin2 PVP Serverler
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Modern teknolojinin yaşamın her alanında olduğu gibi eğlence açısından da dijital dünyayla oldukça önemli etkilerde bulunuyor. Her yaş grubundan oyun tutkunlarının keyifli zamanlar geçirebilmelerine yardımcı olacak çok sayıda internet tabanlı bilgisayar oyunu bulunuyor. İnternetin bu interaktif yapıdaki eğlence araçlarından birisi de MMORPG türü oyunlardır. Tüm dünyayı kasıp kavuran çok sayıdaki oyun seçeneğiyle herkese hitap eden bir oyun sistemine sahiptir. Metin2 ise bu oyunlkar arasında dünyada en çok oynanan MMORPG oyun olarak öne çıkıyor. Pek çok ödüle layık görülen ve aktif oyuncu sayısı açısından ilk sırada kendisine yer bulan Metin2 oyununa özel kişiselleştirilmiş sunucular olan pvp serverler kurulmaktadır.

Oyun tutkunlarının büyük bir beğeniyle oynamakta oldukları Metin2 oyununa özel olarak dizayn edilen bu sunucularda çok daha özellikli bir oyun oynanabiliyor. Son yıllarda çok hızlı ve çok basit biçimde pvp server kurulumunun gerçekleştirilebilmesi mümkün hale geldi. Bununla birlikte Metin2 pvp serverler ile Metin2 oyuncularının ilgisinin şiddetle çekilmesi ile birlikte oldukça yoğun ilgi görmeye başladı. Her geçen gün daha fazla oyuncu sayılarına ulaşmayı başaran bu kişiselleştirilmiş özel sunucular zengin çeşitliliği de farklı alternatifler sunuyor. Özellikle kişiselleştirilebilir sunucular olması Metin2 oyunundaki teknik sorunlardan uzak ve yanı sıra farklı oynanış tarzlarına hitap edecek ek özelliklere sahip olabilmektedir. Bu serverlerde farklı zorluk seviyeleri bulunuyor. Kolay, orta ve zor olacak şekilde düzenlenmiş olan bir zorluk kıstası bulunmaktadır.

Metin2 pvp serverler üzerinde belirlenmiş olan 3 farklı zorluk kademesi sayesinde oyuncuların kendi oyun tarzlarına ve seviyelerine göre bir seçim yapabiliyor. Böylelikle oyun içi mücadelelerinin kendi oyun tarzına daha uygun olması ile normal sunuculardaki oynanıştan daha fazla keyif alabiliyor. Zorluk kademelerinin yanı sıra Metin2 için hazırlanan pvp serverlerin üzerinde oyun başlangıçları çok daha zengin kapsamlı olmaktadır. Yani oyuncular daha fazla item ve silah ile oyuna başlamaktadır. Sunucuların zorluk seviyesine göre de item ve silah bulma oranları ve yanı sıra deneyim puanı(exp) artışı gerçekleştirilir. Bu şekilde sunulan çok sayıdaki pvp server alternatifi içerisinden hızlı ve kolay bir şekilde en güvenilir ve en kaliteli olanının seçilmesi gerekir.

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