İlyas Teker Digitalzone’da!

Mosanta’nın kurucusu olan İlyas Teker, sektördeki 13 yılı aşkın deneyimi ile SEO alanında Türkiye’nin önemli isimlerinden biri! Yakın zamanda gerçekleşecek olan Digitalzone sahnesinde bir konuşma yapacak olan İlyas Teker, Pegasus, Coca Cola, Adidas, Sony gibi önemli markalara SEO danışmanlığı hizmeti veriyor. Amerika Chicago’da çok uzun süre SEO Direktörü olarak hizmet veren Teker, 200’den fazla markaya danışmanlık yaptı.

İlyas Teker İngiltere’de çalışmalarını sürdüren DeepCrawl şirketinde danışman kurulunda yer alan isimlerden biri ve Türkiye’de de Mosanta ile hizmetlerine halen devam ediyor. Daha önce Webrazzi Summit, Bahçeşehir Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Uzakrota Travel Summit gibi son derece önemli konferanslarda ve üniversitelerde çeşitli konuşmalar yapan İlyas Teker bu defa Digitalzone konferansında sahnede olacak!

Çeşitli konferansların yanı sıra dijital pazarlama ile ilgili en popüler yayın organlarında ve web sitlerinde çeşitli makaleler yazan İlyas Teker, Digitalzone etkinliğinin gerçekleşeceği 9 Ekim 2019 tarihinde, Radisson Blu Hotel Şişli’de, saat 17:20 ila 17:40 arasında sahnede olacak. Türkiye’nin ilk ve en önemli dijital pazarlama ve SEO konferansı olan Digitalzone, her yıl Zeo Agency tarafından düzenleniyor.

Digitalzone Sahnesinde Kimler Konuşacak?

Bu yine pek çok farklı konunun masaya yatırılacağı bu önemli etkinlik kapsamında çok sayıda isim kürsüde olacak. Konuşma yapacak olan isimler arasında İlyas Teker’in yanı sıra Kriko’dan Uğur Eskici, Found’dan Hannah Thorpe, Peak Ace’ten Bastian Grimm, Ahrefs’ten Nick Churick ve Verve Search’ten James Finlayson da bulunuyor. Aynı zamanda Distilled’dan Dominic Woodman, Skyscanner’dan Emre Güney, Zeo Agency’den Yiğit Konur ve Ozan Ketenci, DataForSEO’dan George Svash, Optdcom’dan Serbay Arda Ayzit, Performics’ten Okan Kortan da katılımcılara son derece önemli bilgiler aktaracak isimler arasında yer alıyor.

Network fırsatlarıyla da ön plana çıkan bu etkinlikte simultane çeviri de yapılıyor. Daha detaylı bilgi almak isteyenler Zeo Agency sitesini ziyaret edebilir. Yaklaşık olarak 400 kişinin katılımıyla gerçekleşmesi beklenen Digitalzone konferansının bilet satışlarının başladığı bilgisini de sizlere aktaralım. Uluslararası bir konferansa katılma şansını sunan bu etkinlikte yerini almak isteyenler hemen bilet satın alma işlemini tamamlamalı!