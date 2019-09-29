BİLİM TEKNOLOJİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Eylül 2019 Pazar 14:22

İlyas Teker Digitalzone’da!

İlyas Teker Digitalzone'da!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Mosanta’nın kurucusu olan İlyas Teker, sektördeki 13 yılı aşkın deneyimi ile SEO alanında Türkiye’nin önemli isimlerinden biri! Yakın zamanda gerçekleşecek olan Digitalzone sahnesinde bir konuşma yapacak olan İlyas Teker, Pegasus, Coca Cola, Adidas, Sony gibi önemli markalara SEO danışmanlığı hizmeti veriyor. Amerika Chicago’da çok uzun süre SEO Direktörü olarak hizmet veren Teker, 200’den fazla markaya danışmanlık yaptı.

İlyas Teker İngiltere’de çalışmalarını sürdüren DeepCrawl şirketinde danışman kurulunda yer alan isimlerden biri ve Türkiye’de de Mosanta ile hizmetlerine halen devam ediyor. Daha önce Webrazzi Summit, Bahçeşehir Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Uzakrota Travel Summit gibi son derece önemli konferanslarda ve üniversitelerde çeşitli konuşmalar yapan İlyas Teker bu defa Digitalzone konferansında sahnede olacak!

Çeşitli konferansların yanı sıra dijital pazarlama ile ilgili en popüler yayın organlarında ve web sitlerinde çeşitli makaleler yazan İlyas Teker, Digitalzone etkinliğinin gerçekleşeceği 9 Ekim 2019 tarihinde, Radisson Blu Hotel Şişli’de, saat 17:20 ila 17:40 arasında sahnede olacak. Türkiye’nin ilk ve en önemli dijital pazarlama ve SEO konferansı olan Digitalzone, her yıl Zeo Agency tarafından düzenleniyor.

Digitalzone Sahnesinde Kimler Konuşacak?

Bu yine pek çok farklı konunun masaya yatırılacağı bu önemli etkinlik kapsamında çok sayıda isim kürsüde olacak. Konuşma yapacak olan isimler arasında İlyas Teker’in yanı sıra Kriko’dan Uğur Eskici, Found’dan Hannah Thorpe, Peak Ace’ten Bastian Grimm, Ahrefs’ten Nick Churick ve Verve Search’ten James Finlayson da bulunuyor. Aynı zamanda Distilled’dan Dominic Woodman, Skyscanner’dan Emre Güney, Zeo Agency’den Yiğit Konur ve Ozan Ketenci, DataForSEO’dan George Svash, Optdcom’dan Serbay Arda Ayzit, Performics’ten Okan Kortan da katılımcılara son derece önemli bilgiler aktaracak isimler arasında yer alıyor.

Network fırsatlarıyla da ön plana çıkan bu etkinlikte simultane çeviri de yapılıyor. Daha detaylı bilgi almak isteyenler Zeo Agency sitesini ziyaret edebilir. Yaklaşık olarak 400 kişinin katılımıyla gerçekleşmesi beklenen Digitalzone konferansının bilet satışlarının başladığı bilgisini de sizlere aktaralım. Uluslararası bir konferansa katılma şansını sunan bu etkinlikte yerini almak isteyenler hemen bilet satın alma işlemini tamamlamalı!

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


Reklam İçin İletişime Geçiniz
İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Crovu.co İle Kolay Takipçi Satın Al Crovu.co İle Kolay Takipçi Satın Al
Türkiye'nin Güvenilir Ve Ücretsiz Online Sohbet Sitesi Türkiye'nin Güvenilir Ve Ücretsiz Online Sohbet...
Tanıtım Filmi ve Klip Çekimi Nasıl Yapılmalıdır? Tanıtım Filmi ve Klip Çekimi Nasıl Yapılmalıdır?
İnstagram Platformunda Takipçi Sayısının Önemi İnstagram Platformunda Takipçi Sayısının Önemi
Hosting Ve Server Hizmetlerinde Uzmanlık Ve Tecrübe Hosting Ve Server Hizmetlerinde Uzmanlık Ve Tecrübe
Sorun Çıkarmayan Wslik Pvp Serverler Sorun Çıkarmayan Wslik Pvp Serverler
Yukarı Çık
banner687
banner691

Crovu.co İle Kolay Takipçi Satın Al

Haberi Oku