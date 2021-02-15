İyi Bir Salon Aydınlatması Nasıl Olmalı?

Evlerde en çok zaman geçirilen bölüm salonlardır. Bu nedenle salonların dekorasyonu ya da konforlu olması kadar aydınlatması da önem taşıyor. Aydınlatma, insanların psikolojisi üzerinde sanılandan çok daha fazla etkili olabiliyor. Bu nedenle aydınlatma konusunda daha bilinçli olmakta fayda var. Öncelikle gözden geçirmeniz gereken husus salonu ne amaçla kullanacağınız olmalıdır.

Salonlarda genellikle tek bir avize yani tek bir aydınlatma ürünü tercih ediliyor. Ancak tek bir aydınlatma ürünü, salonun tamamına eşit oranda ışık veremez. Dolayısıyla duvar kenarında bir bölümde kitap okumak istediğinizde tavandaki tek bir aydınlatma yeterli olmayacaktır. Bu durumda tercih edilen yöntem, daha güçlü ışık veren lamba çeşitlerine yönelmek oluyor. Ancak aşırı oranda aydınlık bir ortam da psikolojiniz üzerinde olumsuz etkilerde bulunabilir.

Bu nedenle salonlarda tek bir aydınlatmanın yeterli olmadığını belirtebiliriz. Yemek masasının olduğu alan için ayrı, oturma alanı için ayrı bir aydınlatma ürünü tercih ederseniz, söz konusu sıkıntıyı ortadan kaldırabilirsiniz. Bu durumda lambader çeşitleri de devreye girebiliyor. Oturma alanında ekstra ışık ihtiyacını karşılayan lambader çeşitleri aynı zamanda dekoratif bir aydınlatma ihtiyacını da karşılayabiliyor.

Eğer salonda geçirdiğiniz zamanı çeşitli aktivitelere ayırıyorsanız tavan aydınlatmasını tercih edebilirsiniz. Ancak aktivitelerden ziyade dinlenmek için zaman geçirenlerin seçimi daha loş ortamlar olabilir. Bu durumda da devreye daha az ışık veren lamba çeşitleri giriyor. Bununla birlikte aydınlatma ile dekorasyonu taçlandırmak isteyenler de led aydınlatma ürünlerinden faydalanabilir. Günümüzde led aydınlatma ürünleri oldukça zengin bir model seçeneği yelpazesi sunuyor. Bu sayede her dekorasyon stiline uygun bir model bulmak da kolaylaşıyor.

Peki, aydınlatma ürünlerini temin etmek ve salonu aydınlatma açısından yenilemek için ne yapmalı? Bu noktada sizlere önerimiz elektrik malzemeleri ve aydınlatma ürünleri dendiğinde ilk akla gelen platformlardan biri olan Star Akım internet sitesi olacak. Çünkü bu internet sitesinde en yeni teknolojiler kullanılarak üretimi gerçekleştirilen çok sayıda farklı aydınlatma ürünü bulunuyor. Özellikle lamba çeşitlerine ya da aydınlatma ürünleriyle birlikte kullanılan diğer ürünlere hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Sitede model seçeneği fazla ve fiyatlar da bir hayli düşük.