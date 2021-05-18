Kodla Geleceğe Hazırlan eTwinning Projesi

Avrupa’daki okullar arası iletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak için oluşturulmuş olan eTwinning topluluğunda,

Kocaeli/Derince/Çenesuyu İlkokulu

Kocaeli/Derince/Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu

Malatya/Yeşilyurt/Emine Nezihe Parlak İlkokulu

Kocaeli/Körfez/Fatih İlkokulu

Kocaeli/Gölcük/Değirmendere Müfit Saner İlkokulu

Moldova/Kişinev/I.P.I.I. Exelsis Okulu olmak üzere 6 okul, 8 Türk ve 1 Moldovalı öğretmen ile 7-11 yaş aralığındaki öğrencilerle başlanılan proje ile işbirliği içerisinde öğrencilerimize, kodlama eğitimi ile bilişsel, analitik ve eleştirel düşünmeyi, problem çözmeyi, sorgulama yapmayı ve eğlenerek öğrenip, yer, yön, hareket ve matematik becerilerinin gelişmesi, teknolojiyi tüketmek yerine üretmeyi öğrenerek hayata hazırlanmaları amaçlanmaktadır.

Öğrencilere bilgi işlemsel düşünme becerisi kazandırmak, inovatif düşünme ve girişimcilik becerilerini geliştirmek, takım halinde çalışma ve sorumluluk alma alışkanlıklarını arttırmak amacıyla çalışmalar yapmak, çocuklarımızın bilgisayar karşısında tüketici olmaktan çıkıp üretici konumuna gelmesi hedeflenir.

Kodla Geleceğe Hazırlan Projesi, çağımızın sorunu olan teknoloji bağımlılığının önüne geçme hedefine de sahiptir. Bilinçli teknoloji kullanımını özendirir. Tüketim yerine üretime teşvik ederek bağımlılık eğilimini olumlu yöne, otokontrollü üretim çalışmalarına çevirmeye çalışır.

Pandemiden dolayı eğitimin uzaktan eğitim modeli ile sağlanması da okul çağındaki çocuklardan onların ebeveynlerine kadar uzanan geniş bir kesim dijital araçlar ile daha çok vakit geçirmektedirler. Kodla Geleceğe Hazırlan Projemizle Çocuklarımızın bilişsel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayacak içerikler sunuluyor ve kaliteli vakit geçirebilecekleri dijital etkinlikler yapılmaktadır. Ayrıca projemiz kapsamında; alanında uzman konuklarla öğretmenlere, velilere ve öğrencilere, Güvenli İnternet Kullanımı, Çocuklar için Kodlamanın Önemi, Medya Okuryazarlığı ve Dezenformasyon, Bilişim Haftası çevrimiçi webinarları yapıldı.

MGH - Özel Haber