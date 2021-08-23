Kurumsal Kimlik ile Dijitalleşme Zamanı

Şirket sahipleri son zamanlarda firmalarını büyütmek için kurumsal kimlik konularını takip ediyor. Sosyal medyanın kişiler arasında gücü yadsınamaz gerçek haline geldi. Firmaların büyümesi için dijital ortama geçiş dönemi başladı. Yarış halinde olan şirketler her geçen gün kurumsal kimlik adı altında markalarına yenilik katmak istemektedir. Teknoloji sıkı takipçisi olup müşterilerini de zihinde iz bırakacak yerler ararlar.

Kurumsal Kimlik Nedir?

Kurumsal kimlik kelime anlamı ile mevcut şirketinizin simgelemelerin bütününe verilen addır. Tek şirket olarak düşünülmemesi gerekir bunlara ilave olarak vakıflar ve firmalar da eklenilebilir. Kurumsal kimlik şirketler arasında karşılıklı oluşabilecek sorunları ortadan kaldırır.

Tasarımı son derece orijinal olan kurumsal kimliklerin, çalıştığı müşterilerin gözünde ihtiramı devam ettirir. Bu zamana kadar hiç oluşturulmayan ve müşterilerin akıllarında kalmayı başaran kurumsal kimlik sayesinde şirketlere olan güven daha çok artar.

Kurumsal Kimlik Oluşturma Aşamaları

Ajans şirketi ile çalışmaya karar vermişseniz eğer belirli şartlar dâhilinde uygulanıyor. Şartları tek tek açıklamak gerekirse, bu işlemlere başlangıç yapmadan evvel tüm belgeleri bildirip onaylanması gerekir. Şirket sahipleri kurumsal kimlik ile ilgili ne istediklerine kesin karar vermeleri gerekir ki ajans çalışanı bu anlamda araştırma çabasında olsun.

Diğer şartlar ise süredir. Bu tasarımları oluşturmak hemen olmaz. Belli süre dahilinde anlaşma yapmaları gerekir. Yapılacak yeni kurumsal kimliğin şu anki zaman dilimine hitap etmesi gerekir. Şirketler bu sayede güncelliğini korumuş olur.

Bir sonraki aşama da ajans çalışanının hazırlayıp bitirdiği kurumsal kimlik ile alakalı belgeleri şirket sahibi ile paylaşması gerekir. Neyin olup neyin olmadığını kararlaştırmaları gerekir. Şayet şirket sahibi onaylarsa son şart olarak basıma gönderim yapılır. Değiştirmesi gerekli gördükleri yer varsa ajans şirketinin düzenleme yapıp ardından basıma göndermesi gerekir.

Başarılı Bir Kurumsal Kimlik Oluşturmak İçin Neler Yapıyoruz?

Başarılı ürünler sonuç alınması için şirketinizi inceleme altına alınması gerekir. Kurumsal kimlik en önemli adımların başlangıcı olduğu için markanızın ön planda olup devamında yenilik getirmesi gerekir.

Sosyal Medya Yönetimi Nasıl Yapılır?

Sosyal medya yönetimi güçlü olabilmek için öncelik adım hedef kitle belirlenmesidir. Hedef kitlede kaç kişi olduğu, bu kişilerin yaşları ve cinsiyetlerine varıncaya kadar önem arz eder. Hedef kitlenin ilgisini şirket üzerinden toplamak için organizasyonlar yapılır.

Son zamanlarda sosyal medya yönetimi güçlenmesi çekiliş ve yarışlar sayesinde olur. Çekilişler düzenleyerek hedef kitleyi elde tutmayı amaçlar. Kısaca adımları tekrar etmek gerekirse; hedef kitle belirlenmesi yapılır. Size rakip olan diğer firmaları araştırma halinde olunur. Firmanıza ait sosyal medyanın içeriği zenginleştirilir. Firmanızın reklamlarınıza el atarak içeriği düzgün şekilde yayınlanır. Tüm bunlar yapıldıktan sonra firmanızın analizi yapılarak son bulur.

Profesyonel Sosyal Medya Yönetimi

Yukarıda belirtilen şartların hepsini kusursuz şekilde yapan kişilerin aldığı sonuçtur. Profesyonel sosyal medya yönetimi yapan ajanslar son aşama olan analizden sonra firmanın eski halinden daha üstün hale gelmesine katkı sağlar.

Logo Tasarımı Nasıl Olmalı?

Firmanızın simgesi haline gelen logo tasarımı açık ve anlaşılır şekilde olmalıdır. Şirket bünyenizde çalıştığınız kişiler logoyu gördükleri an sizin logonuz olduğunu anlamaları gerekir. Ancak logo tasarımı fiyatları konusunda pek çok firma merak sahibidir.

Logo tasarımı için belirli şartlar vardır. Bunlar; açık ve gören kişinin anlaması gerekir. Tek müşterilerinizin değil genelde herkesin gördüğü zaman akıllarında kalması gerekir. Renk olarak karmaşık olup göz yormaması gerekir. Yazı puntosu ise birbirlerine eş olmalıdır. Tüm detaylar logo tasarımı fiyatları üzerinde etki eder.

Logo Tasarım İstenirken Bilinmesi Gerekenler

Ajans şirketi tarafından hazırlanan logo da verilmek istenilen yazıyı net şekilde verilmesi gerekir. Logo tasarım da karmaşık yazılar, uyumsuz renklerden uzak kalınması gerekir. Logo tasarımı fiyatları da renklere göre değişir.