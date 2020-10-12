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29 Ekim 2020 Perşembe 22:47

LimonHost İle İşletmenize En Uygun Kurumsal Hosting Paketini Keşfedin

LimonHost İle İşletmenize En Uygun Kurumsal Hosting Paketini Keşfedin
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İnternet ortamında web sitelerinin yayınlanması için özel olarak üretilmiş, çok hızlı bağlantısı olan ve yüzlerce kullanıcıya aynı anda kesintisiz hizmet verebilecek bir sunucuda yayınlamak istenilen dosyaların saklanması gerekiyor. Web sitelerine ait dosyaların saklandığı ve internet kullanıcılarının erişimine sunulduğu bilgisayarlar web server (web sunucusu), verilerin saklanması ve yayınlanması işlemi de hosting olarak adlandırılıyor. Hosting diğer bir deyişle barındırma hizmeti herhangi bir web sitesinde yayınlanacak olan resimlerin, sayfaların ya da dokümanların dünyanın her yerindeki internet kullanıcıları tarafından erişilebilecek bir alanda tutulması anlamına geliyor.

Belirli bir trafiğin üzerinde yoğunluğa sahip olan işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak sunulan kapsamlı hizmetlerden oluşan her kurumsal hosting paketinde özel IP adresi bulunuyor. Bunun yanı sıra paketlere anti-virüs ve anti-spam hizmetlerinin de eklenmesiyle verilen hizmetlerin kapsamı artırılabiliyor. Kurumsal hosting paketleri Windows ve Linux işletim sistemleri üzerinden hizmet veriyor.

Limonhost kurumsal hosting müşterileri; kesintisiz ve en hızlı e-posta hizmeti ile işletmelerinin web ihtiyaçlarını herhangi bir limit olmadan yönetebiliyorlar. Kurumsal hosting paketleri, yüksek kapasite diske sahip e-posta hesaplarını güvenli bir şekilde kullanıma sunuyor. LimonHost kurumsal hosting müşterilerinin hosting paketleri her ay ücretsiz ve otomatik olarak yenilenmekte olup işletme için önemli olan her şey firmanın Backup hizmeti ile korunuyor. Bu kapsamda son yedeklemeden bu yana yapılmış olan tüm önemli değişikliklerin korunması sağlanmış oluyor.

LimonHost yeni kurumsal hosting alan tüm müşterilerinin web sitelerini deneyimli teknik ekibi aracılığı ile kesintisiz ve ücretsiz bir şekilde taşıyor.

LimonHost Farklı Wordpress Hosting Paketleri İle Hizmet Veriyor

Dünya standartlarında bir blog ve web sitesi oluşturma imkanı veren Wordpress en çok tercih edilen içerik yönetim sistemi olarak kabul ediliyor. Wordpress’in dünya genelinde bu kadar çok tercih edilmesi kod ya da yazılım bilgisine ihtiyaç duymadan bir Word dokümanı düzenler gibi sayfa yayınlama imkanı vermesinden kaynaklanıyor. Wordpress sayesinde bireysel bir blog sayfası da büyük ticari bir web sitesi de kısacası her ölçekte web sitesi kolaylıkla oluşturulabiliyor. LimonHost müşterileri de bu kapsamda markanın Wordpress hosting hizmetinden yararlanabiliyor ve tek tuşla anında Wordpress sitelerini oluşturabiliyorlar. Wordpress hosting hizmetleri Wordpress kullanıcılarının kullanımı için özel olarak konfigüre edilmiş olduğundan büyük ilgi görüyor. Wordpress kullanıcılarına pek çok ücretsiz tema sunmasının yanı sıra binlerce ücretsiz eklentiyi de bünyesinde barındırıyor. LimonHost kullanıcıları bu eklentileri Wordpress yönetim panelinden kolaylıkla arayabiliyor ve sayfalarına entegre edebiliyorlar.

LimonHost’un Wordpress kullanıcılarına yönelik olarak hazırladığı FastWP Wordpress hosting paketi; daha yüksek hızda performansa sahip SSD’leri, kendi kendine yedekleme alabilmesi, yüksek CPU ve RAM kaynağı ile ön plana çıkıyor. FastWP hosting paketini kullanan LimonHost müşterilerinin Wordpress siteleri için manuel güncelleme yapmasına gerek kalmıyor. FastWP Wordpress hosting kullanıcılarının web siteleri haftalık ve aylık periyotlarda otomatik olarak güncelleniyor. Otomatik güncellemeler Wordpress sitelerinin bilinen herhangi bir güvenlik sorununa karşı korunmasını ve Wordpress çekirdeğinin, temalarının ve eklentilerinin en son sürümünün çalıştırılmasını sağlıyor. Ayrıca ücretsiz olarak faydalanabildikleri LSCache ve LiteSpeed desteğiyle çok daha hızlı bir web sitesi deneyimi yaşayabiliyorlar. Yine FastWP Wordpress hosting paketini tercih eden kullanıcıların Wordpress siteleri için ekstradan yedek alma işlemleri ile uğraşmasına gerek kalmıyor. Seçilen pakete göre site yedeği günlük - haftalık - aylık otomatik olarak alınıyor. LimonHost’un LiteSpeed desteği sayesinde; Wordpress sitelerini önbelleğe alabilen kullanıcılar bu sitenin performansının artmasını ve daha hızlı açılmasını sağlayabiliyorlar. Bu sayede PageSpeed hızlarını yükseltip kullanıcı deneyimlerini artırabiliyorlar. LimonHost’un FastWP paketini satın alındığında wordpressin en güncel sürümü kurulu olarak hesap açılıyor. Böylece kullanıcıların harici bir wordpress kurulumu yapmasına ihtiyaç duyulmuyor. Ayrıca kullanıcılar Wordpress üzerinde yer almakta olan eklentileri kullanarak web sitelerini bir e-ticaret sitesine dönüştürebiliyorlar. Böylelikle hem sipariş alabiliyorlar hem de ödeme sistemleri ile entegrasyonu sağlayabiliyor ve siteleri üzerinden ödeme de kabul edebiliyorlar. Dünyanın en çok tercih edilen Wordpress e-ticaret eklentisi olan Woocommerce, eklentiler bölümünden kolaylıkla eklenebiliyor. FastWP yönetim panelinden tek tuşla site transfer edilebiliyor. LimonHost sunucularında kullanılan SSD diskler saniyede 560/Ms’ye çıkabilirken normal disklerdeki okuma yazma hızı 150/Ms olarak ölçülüyor. Bu sayede LimonHost kullanıcılarının web siteleri daha hızlı çalışıyor ve daha yüksek performans sergileyebiliyorlar. Web sitelerinin yavaş bir şekilde yükleniyor olması hem kullanıcı deneyimi hem de arama motoru sıralamaları bakımından olumsuz etkilere yol açabildiğinden hızlı web sitelerine sahip olmak büyük bir avantaj haline gelebiliyor.

Siz de LimonHost’un her ihtiyaca yönelik özel olarak hazırlanmış ürünlerinden ve hizmetlerinden yararlanmak istiyorsanız; LimonHost’un web sitesinde yer alan canlı yardım aracılığı ile detaylı bilgi alabilir, en kaliteli hizmete en uygun fiyatlarla ulaşmanın avantajlarından yararlanmaya başlayabilirsiniz.

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