OnePlus 7T ve 7T Pro Türkiye Garantili Olarak Satışa Sunuldu

OnePlus'ın 7T ve 7T Pro modelleri 2019 yılında oldukça Casino konuşulmuştu. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen OnePlus amiral gemisi telefonları bu sene Türkiye pazarına Casino Siteleri giriş yaptı. Ancak ürün sayfasında bulunan bir detay dikkat casino çekiciydi.

Resmi Olarak Girişi Yok

OnePlus Türkiye pazarına şimdiye kadar resmi bir giriş Casino Siteleri yapmadı. Bu durumda telefon hakkında herhangi bir sorun yaşandığında servis ve garanti süreci ile ilgili sorun Casino yaşanabilir. Ancak OnePlus Türkiye piyasasında satışa sunulmaya Güvenilir Casino Siteleri başlandı. Hem de satıcıların belirttiğine göre Türkiye garantisi altında satılıyor. casino siteleri

Türkiye Garantisinde Satışı Mümkün Mü?

güvenilir casino siteleri OnePlus daha önce Türkiye pazarına giriş yapmak istediğini Casino açıklamıştı. Ancak bu istek resmiyete dökülmedi. Dolayısıyla 7T ve 7T Pro'nun Türkiye garantisinde satışı mümkün Casino görünmüyor. Bu konuda bir hatanın olduğu Casino Siteleri düşülüyor. Yetkililerin bu durum hakkında bir açıklamada bulunması bekleniyor.

7T Ve 7T Pro'nun Özellikleri

OnePlus 7T, 8 GB Ram ve 128 GB depolama alanına sahip bir cihaz. Aynı zamanda 48 MP ana kamera ve 16 MP ultra geniş açılı kamerası bulunan modelde 3.800 Mah kapasiteli batarya Güvenilir Casino Siteleri bulunuyor.

OnePlus 7T Pro ise 8 ya da 12 GB Ram seçenekleri ve 256 GB'a kadar depolama alanı bulunuyor. 48 MP ana kamera ve 16 MP ultra geniş açılı kamerası sayesinde adeta bir telefoto kamera Güvenilir Casino Siteleri özelliğindedir.