BİLİM TEKNOLOJİ:
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16 Mart 2021 Salı 19:13

Parmaklarınızda Yaşayan Teknoloji: Xiaomi Redmi Note 8 64GB

Benzersiz özelliklerle tasarlanan Xiaomi Redmi Note 8 64GB, arka tarafında 4 kamera bulundururken 1 adet de ön kameraya sahip olarak üretildi.

Parmaklarınızda Yaşayan Teknoloji: Xiaomi Redmi Note 8 64GB
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Teknoloji her geçen gün kendine hayran bıraktırmaya devam ederken cep telefonları günümüzde en önemli iletişim araçlarından biridir. Küçük boyutlarına muhteşem teknolojik detay sığdıran bu ürünleri 2010 yılında kurulan Xiaomi de üretir ve Redmi serisi zarif tasarımı ile dikkat çeker. Xiaomi Redmi Note 8 64 gb serisi yüksek depolama avantajı sunar ve rengarenk renk çeşitleri ile farklı tarzda kullanıcılara da hitap eder. Akıllı telefon kamera özellikleri ile dikkat çekerek muhteşem zamanları ölümsüzleştirmek için kullanılır.

Teknik Özellikleri ile Anı Yakalayın!

Benzersiz özelliklerle tasarlanan ürün arka tarafında 4 kamera bulundururken 1 adet de ön kameraya sahip olarak üretilir. Farklı anları yakalamak için içerisinde çeşitli sensörler bulunduran ürünler ile sayısız fotoğraf karesi yakalamak mümkündür. Parmak izi ve yüz tanıma özelliği telefon kişiselleştirilerek üstün güvenlik sağlar. Saklama kapasitesi 64 gb olan ürünün kapasitesi 256 gb'a kadar arttırılabilir. 6 inç ve üstü ekran boyutu ile imal edilen ürünler LCD görüntü sunar ve yüksek çözünürlükte ekrana sahiptir. Darbe ve düşmelere karşı koruyucu cam kullanılarak tasarlanan ürün dayanıklılık açısından da avantajlıdır. Ekran renk çözünürlüğü 16 milyon olan akıllı telefon kullanıcılara eşsiz deneyimler sunar. Eğitim, iş, eğlence, oyun gibi birçok kullanım alanı olan ürünler 190 gram ağırlığa sahiptir ve kolayca her yere taşınır. Yüksek performans isteyen uygulamaları yüksek hızda çalıştıran ürün 4 GB RAM’e sahiptir. Çift hat bölmesi sayesinde kullanıcılar iki hatlarını da telefona yerleştirerek kullanabilir.

Profesyonel Düzeyde Kusursuz Fotoğraflar

Anı yakalamak ve ölümsüzleştirmek birçok kullanıcının önem verdiği bir özelliktir ve hobi olarak fotoğrafçılık ile uğraşan kullanıcılar için bu ürün mükemmel bir tercihtir. 48 MP arka kameraya sahip ürün kusursuz fotoğraf çekmeye yarar. Panoramik, portre, odaklanma, gece, canlı gibi birçok farklı modu bulunan ürün otomatik sahne tanıma özelliği sayesinde mükemmel anları yakalar. Ayarlanabilir modları sayesinde Xiaomi Redmi note 8 ile en karanlık anlarda bile canlı ve parlak fotoğraflar çekebilirsiniz. Doğa fotoğrafları konusunda oldukça başarılı olan ürün üstün zoom özelliğine de sahiptir.

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