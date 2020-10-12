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02 Ocak 2021 Cumartesi 20:41

Renkli Anime Dünyasına Sizde Katılın

Japonya’da 1970’li yıllardan beri çok büyük bir furya haline gelen ve modern yüzyılda da dünyaya yayılan anime kültürü, daha önce tanışılmayan bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Renkli Anime Dünyasına Sizde Katılın
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Japonya’da 1970’li yıllardan beri çok büyük bir furya haline gelen ve modern yüzyılda da dünyaya yayılan anime kültürü, daha önce tanışılmayan bir dünyanın kapılarını aralıyor. Japonya’nın binlerce yıla uzanan kültür birikiminin bir ürünü olan anime, genellikle batı kültürünün popüler parçası animasyon film ve diziler ile kıyaslanır. Aslında bu şekilde bir tanımlama animeler için çok hatalı olmasa da tam olarak animeleri anlatmıyor. Çünkü animeler bundan çok daha fazlasını sunan bir kültür öğesi niteliği taşıyor. Bir çizgi sanatı olmasına rağmen 7’den 70’e herkesin kendisine göre bir şeyler bulabileceği bir dünya sunuyor. Türkiye’de anime tutkunları için internet üzerinde online anime izle hizmetleri sunuluyor.

Anime kültürü, çocuklar ve gençler için yapılmış eğlencelik içerikler gibi bir sınırlı yaklaşımı kesinlikle hak etmiyor. Çünkü en ağır bir Hollywood filminden, en kült Avrupa filmine kadar tüm sinema kültüründen çok daha önemli, çok daha kaliteli ve çok daha başarılı bir şekilde ağır konuları ele alabiliyor. Bunun birbirinden başarılı somut örnekleri de bulunuyor. Nitekim batı dünyası da bu kültürün izleyici üzerindeki etkisinin farkına varmış olmalı ki son yıllarda zaten yeni konu sığlığı yaşadığı bu süreçte anime yapımlarından esinleniyor. Son olarak Netflix tarafından dünyanın en çok izlenen anime yapımlarından birisi olan Deaht Note yeniden dizi olarak çekilmişti. İşte bu denli güçlü bir kültür parçası olan anime dünyasına daha yakından bir bakış atmak istiyorsanız Türkanime platformu size yardımcı oluyor.

En Yeni Anime Bölümlerini Anında İzle

Anime, Türkiye’de her geçen gün yaygınlaşan bir sanat olmasına karşın Türk televizyonları henüz tam olarak gücünün farkına varamamış durumda. Bu yüzden anime yapımlarını izlemek isteyen kişilerin adresi doğal olarak dijital platform oluyor. Anime TV platformu Türkiye’deki en zengin ve en geniş anime arşivine sahip olmasıyla, anime izlemek için en çok tercih edilen platform konumunda bulunuyor. Herkesin ilgi alanına göre veya izlediği animeye benzer kalitedeki yapım önerilerine dahi kolayca ulaşabildiği platformda tüm anime bölümleri Türkçe altyazılı olarak online şekilde izlenebiliyor.

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