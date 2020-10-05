Tanıtım Yazısı ve SEO

Tanıtım yazısının sitenize olan etkisinin yüksek olması için, tanıtım yazısı alırken birtakım hususları mutlaka göz önüne almak gerekir.

Web siteleri ile yakından ilgilenenlerin sıklıkla duyduğu ancak bir kısım web sitesi sahiplerinin faydalarından henüz yararlanmadığı tanıtım yazısı nedir? sorusunun cevabı ve tanıtım yazısının SEO'ya ve web sitesine olan faydaları hakkındaki detaylara yazımızın devamında yer verdik.

Tanıtım yazısının web sitesine faydaları hakkında bilgi edindikten sonra siteniz için tanıtım yazılarını web sitemizden almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Tanıtım yazısı; Bir başka web sitenizde yayınlanan bir içeriğin içerisinden, ilgili kelimeler üzerinden web sitenize verilen linklerdir diyerek tanıtım yazısı nedir? sorusunu cevaplandırabiliriz.

Doğru yöntemler kullanıldığında link verilen web sitesi için oldukça önemli olan tanıtım yazıları, site indeks hızından hit sayısına kadar web sitenize önemli birçok katkı sağlayacaktır. Aslında klasik backlink mantığı ile çalışan bu sistem, doğru yollar izlenildiğinde tanıtım yazısıyla link verilen sitenin farklı yönlerden daha değerli olmasını sağlamaktadır.

Etkili Tanıtım Yazısı Nasıl Alınır, Tanıtım Yazısı Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Tanıtım yazısının sitenize olan etkisinin yüksek olması için, tanıtım yazısı alırken birtakım hususları mutlaka göz önüne almak gerekir. Alacağınız tanıtımın etkilerinin olağandan daha yüksek olması için, şu hususlara mutlaka dikkat ediniz.

Öncelikle web sitenizden başlayacak olursak, tanıtım yazısı ile link almak istediğiniz sitenizin en azından birkaç aylık olması ve bir miktar içeriğe sahip olmasına özen gösterin.

Link alacağınız sitenin sıklıkla güncelleniyor olması, tanıtım yazısının etkilerini en iyi şekilde görmek için hayati öneme sahiptir. Bu yüzden karşı sitenin sık güncellenip güncellenmediğine, mutlaka dikkat edin.

Siteniz ile aynı kategoride yayın yapan web sitelerinden veya güncellik ve içerik bakımından zengin olan haber sitelerinden linkler alın. Bu tip linklerin etkisi, diğerlerine göre daha fazladır. Ancak bu sitelerinde bu listede sayılan diğer kriterleri karşılıyor olmasına, mutlaka dikkat edilmelidir.

İçerik sayısı

Sitede bulunan içerik sayısı da tanıtım yazısı almak için önemlidir. Webmaster forumlarında yeni açılan ve sadece 10-20 içeriğe sahip olan sitelerden alacağınız tanıtım yazılarının, sizin sitenize fazla bir katkı sağlamayacağını belirtelim.

Bazı web siteleri doğrudan yayınlamış oldukları tanıtım yazıları ile güncellik sağlamaktadır. Tanıtım yazılarının dışında herhangi bir içerik yayınlamayan web sitelerinden alacağınız tanıtımların, paranızı çöpe atmakla eş değer olduğunu hemen belirtmek gerekir.

Karşı sitenin alexa verileri yine tanıtım yazıları alırken önemli kabul edilecek bir değer olsa da sadece bu verilere bakmak, aldanmanıza neden olabilir. Günümüzde suni yollarla alexa verilerinin bir hayli düşürüldüğü bilinmektedir.

Tanıtım ile link alacağınız sitenin ziyaretçi sayısının tatmin edici oranda olması hem sitenize daha fazla ziyaretçi gelmesini ve hem de alacağınız tanıtımdan maksimum yararı almanızı sağlayacaktır.

Alacağınız tanıtımın karşı sitede ne kadar süre duracağı, yine önem taşıyan hususlardan biridir. Birçok web sitesi 3, 6 veya 12 aylık garanti vermektedir. Ancak tanıtımların site açık olduğu sürece kalması, daha fazla yarar sağlayacaktır.

Sitenize verilecek linkin dofollow ve nofollow olup olmadığına da mutlaka dikkat etmeniz gerekir. Hele ki ücreti karşılığı alacağınız tanıtım yazılarındaki linklerin, mutlaka dofollow olmasına özen gösterin.

Site yaşı, yine dikkat edilmesi gerekenlerden biridir. Yaşlı sitelerden alınan linkler, çok daha faydalı olacaktır.

Haber türünde yayın yapan sitelerin, Google News kaydının olması önemlidir. Böylece alacağınız linkin kıymeti, daha fazla olacaktır. Sitemiz news kayıtlıdır bu yüzden bizi tercih edebilirsiniz.

kaydının olması önemlidir. Böylece alacağınız linkin kıymeti, daha fazla olacaktır. Sitemiz news kayıtlıdır bu yüzden bizi tercih edebilirsiniz. Web sitesinin domain ve sayfa otoritelerinin yüksek olması, yine muhteşem etkilere sahiptir. DA ve PA değerli yüksek siteler, sizin sitenize de daha yüksek değerler katacaktır.

Kısacası siteniz için tanıtım yazıları alacağınız web sitelerinin, mutlaka belirli bir kaliteye sahip olması faydalı olacaktır.

Tanıtım Yazısının Faydaları Neler, Tanıtım Yazıları Ne İşe Yarar?

Tanıtım yazısının faydaları konusunda henüz bir deneyim yaşamamış olan birçok internet sitesi sahibi, tanıtım yazısı ne işe yarar? Sorusuna cevap aramaktadır. Aşağıda maddeler ile sıraladığımız faydalar, tanıtım yazısının önemi konusunda yeterince fikir sahibi olmanızı sağlayacaktır.

Sitenizin İndeks Hızı Artar

Tanıtım yazısı alacağınız sitelerin yukarıda yer alan özelliklerin önemli bir kısmını karşılaması halinde, sitenizde yayınladığınız içerikleri arama motorlarının indeksleme süreleri oldukça kısa olacaktır. Hatta sitenizin genel durumuna göre indeks hızınız, anlık seviyeye kadar inecektir.

DA ve PA Değerleri Artar

Bir web sitesinin hem arama motorları gözünde ve hem de sitenizden reklam çalışması yapmak isteyen iş ortaklarınızın gözünde çok daha değerli hale gelmesi için önemli yere sahip olan DA ve PA değerleri, tanıtım yazıları ile daha güçlü olacaktır.

Yükselen DA (domain otoritesi) ve PA (Page yani sayfa otoritesi), sitenizin bütünüyle daha iyi seviyeye gelmesini sağlayan önemli değerlerdir.

Site Otoritesi Artar

DA ve PA değerleri ile birlikte, sitenizin genel otoritesi arama motoru sonuçlarında çok daha kuvvetli olacaktır. Yayınlanan yazıların, tanıtım yazısı hiç almayan veya az ya da yanlış tanıtım yazısı alan web sitelerine göre daha üstlerde çıkması mümkündür.

Site Hiti Artar

Tanıtım yazısının yararları arasında en önemli olanlardan biri de site hitine olan, inanılmaz etkileridir. Doğru yerden ve doğru kelimeler üzerinden alacağınız tanıtım yazıları, site hitinizi hem bu sitenin yönlendirmesi ve hem de doğal yollar ile artıracaktır.

Diğer SEO Çalışmalarına Katkı Sağlar

Diğer SEO çalışmalarına kolaylık tanır. Böylelikle SEO çalışmaları için harcanacak zamanı minimize ettiği gibi, SEO harcamalarını da minimize ederek daha yolun başındayken bütçenize katkı sağlar.

Bonus: Site Gelirleriniz Artar

Tüm yukarıda sayılan faydaları tekrardan ele aldığımızda, bu faydaların tamamının site gelirlerini artırmaya yönelik olduğunu görebiliriz.

İster özel reklam alıyor olun veya isterseniz Google Adsense reklam platformları ile çalışıyor olun, daha fazla kazanç sağlamanız kaçınılmazdır. Sitenizin ziyaretçi sayısının artması reklamlara tıklanma oranlarını artıracağı gibi, özel reklam satışlarında reklam alanlarının daha pahalı satılmasını da sağlayacaktır. Bunların yanı sıra kendi ürün veya hizmetlerinizi satıyorsanız ya da satış ortaklığı yapıyorsanız, satışlarınızda da ciddi bir artış olacaktır.

Tanıtım Yazıları ile İlgili Terimler ve Anlamları

Dofollow Link Nedir?

Backlink verilirken eklenen kod sayesinde, link veren sitenin gücünden link verilen sitenin yararlanması için arama motorlarına sinyal verir. Yani tanıtım yazısı alırken dikkat edilmesi gerekenler arasında, dofollow link biraz daha öne çıkmaktadır.

Nofollow Link Nedir?

Nofollow linkler ise yine verilen linke eklenen bir kod olup, link veren sitenin gücünden link verilen sitenin gücüne herhangi bir etkinin olmaması konusunda arama motorlarına sinyal verir.

Dofollow link almak daha yararlı olsa da arama motorları gözünde link verilen sitenizin spam etkisinde kalmaması için, bazen nofollow linkler alınması da faydalı olacaktır.

Google News Nedir?

Google News; Google’un kullanıcılarına haber tarzında aradıkları içerikleri daha rahat bir şekilde bulmalarını ve bu içerikleri ayrı bir alanda sunduğu haber sistemidir. Türkçe olarak, Google haberler olarak bahsedilir.

Google News kaydı bulunan web siteleri normal arama sonuçlarının yanında Google Haberlerde de yer alarak, daha fazla avantaj sahibi olurlar.

“www.habergalerisi.com” İnternet Sitemizin Tanıtım Yazısı İçin Sahip Olduğu Özellikler

Sitemizin DA değeri 29, PA değeri ise 47’dir. Bu yüksek değerler ile sitemizden alacağınız tanıtım yazıları, web sitenize inanılmaz katkılar sunacaktır.

14 yaşını dolduran Habergalerisi.com, bu süreçte alanında otorite hale gelmiş bir web sitesidir. Tanıtım yazılarından maksimum etkiyi yakalamak için site yaşının önemine yazımızın başlangıcında değinmiştik.

Sitemizin Google News kaydının olması, tanıtım yazısı ile link verdiğimiz siteler için de ayrıca avantajdır.

Haber Galerisi Tanıtım Yazısı

Tanıtım yazılarından çıktığımız tüm linkler, “dofollow” kodu ile çıkılır. Bu sayede habergalerisi.com sitemizin gücünden, sitenizin daha iyi şekilde yararlanması için Google’ye sinyal göndeririz.

sitemizin gücünden, sitenizin daha iyi şekilde yararlanması için Google’ye sinyal göndeririz. Sitemizin sahip olduğu tatminkâr hit, sitenizin daha hızlı yükselmesine ve hit sayınızın artmasına katkı sunar.

Gördüğünüz üzere, web sitemiz sıklıkla özgün içerikler ile güncellenmektedir. Bunun link verdiğimiz sitelere katkısı da oldukça yüksek olmaktadır.

Sitemizden alacağınız tanıtım yazıları birkaç aylık değil, sitemiz yayında kaldığı sürecedir yani ömürlüktür. Belirli bir süre sonra silinen tanıtım yazılarının, silindikten sonra sitenize zarar vermeye başlayacağı unutulmamalıdır.

Kaynak: https://habergalerisi.com/