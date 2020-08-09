Telefon Karşılaştırması Nasıl Yapılmaktadır?

Sizler telefon satın almak istediğiniz zamanlarda hemen araştırmalara başlarsınız. Bilgilerine güvendiğiniz kişilerden tavsiyeler de alırsınız. İnternet üzerinden birkaç inceleme videosu da izlersiniz. Çevrenizdekilerin kullanmış olduğu telefonu da değerlendirirsiniz ve en sonunda listeyi iki ya da daha fazla telefona indirebilirsiniz.

Artık aklınızda alınabilecekler listesi oluşmuştur ve arasından seçim yapmanız gerekmektedir. Bu kısımda işler zorlaşabilir. Bazen bu seçimler listeyi oluşturmaktan daha zor olabilir.

Aslında zor da değildir. Nerelere dikkat edeceğinizi bildiğiniz takdirde ve bunu nasıl yapacağınızı da öğrendiğiniz durumda çok kolay olacaktır.

Telefon karşılaştırma yapmak için pek çok site sizlere hizmet vermektedir. Bu konuda işinde iyi olan birçok site bulunmaktadır. Birden fazla telefonları karşılaştırabilme imkanlarını sizlere vermektedir.

Hangi Telefonu Seçmeliyim?

Karşılaştırmak istediğiniz telefonlar hazır olmaktadır. Peki şimdi neye göre seçimler yapacaksınız? İşte tam bu konuda telefonlardan ne istediğinizi belirlemeniz gerekmektedir.

Mesela, Oyun mu oynayacaksınız? Ön kamera ile öz çekimler mi yapacaksınız? Sadece konuşma mı yapacaksınız? Arka kameralarla dış dünyayı mı çekeceksiniz? Bunlar ve bunlar gibi konuları belirlemeniz gerekmektedir.

Örneğin ön kameralar ile öz çekimlere odaklanalım. Bu durumlarda yapılması gereken ön kamera değerlerine bakmak olacaktır ve megapiksel olarak da yüksek olanı seçmeniz gerekir. Mesela 24MP kameralar 16MP kameralara göre daha iyi bir öz çekim yapmaktadır. İşte bu kadar basit olacaktır. Sizler için doğru telefon bu olacaktır.

Hadi bu duruma bir de pilin uzun süre bizleri idare etmesini ekleyelim. Telefonlar daha az şarj istesin. Böyle durumlarda batarya değerleri yüksek olan telefonları seçmeniz gerekmektedir. Mesela 5000mAh sizleri 3800mAh telefonlara göre daha fazla idare etmektedir.

Günümüzde her geçen gün yeni bir telefon üretilerek sizlere sunulmaktadır. Bu yüzden insanlar telefonlarını sık sık değiştirmektelerdir. Ancak yeni çıkan ürünlerin çeşitliliğinden dolayı seçimleri de oldukça zor olmaktadır. İşte tamda bu alanda telefon kıyaslama siteleri sayesinde işlerinizi oldukça kolaylaştırmanız mümkün olmaktadır. Bu sitelere birden fazla telefonda ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz telefonları kıyaslama yaptığınızda telefonların bütün özellikleri karşınıza çıkacaktır.