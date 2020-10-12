veTeknoloji yenilenendi! Artık teknoloji size daha yakın

Türkiye ve dünyanın teknoloji gündemini takip edebileceğimiz şüphesiz birçok web platformu bulunmakta. Ancak doğru bilgiyi tam zamanında, anlaşılır bir dille ve okuyucu odaklı olarak edinebileceğimiz kaynaklara baktığımızda, özellikle ülkemizde sınırlı sayıda web sitesi bulunuyor. Bugünkü haberimizde teknolojiyi en doğru kaynaktan süzerek internet kullanıcılarının hizmetine sunan veTeknoloji.net platformu ile ilgili bazı detaylara yer vereceğiz.

veTeknoloji nedir, ne zaman kuruldu? Kimlere hitap ediyor?

2006 yılında yayın hayatına başlayan veTeknoloji, aradan geçen süre zarfında ekibi ile birlikte yaptığı takım çalışmasıyla Türkiye’nin en çok takip edilen teknoloji haber portalları arasına adını yazdırmıştı. Günlük on binlerce internet kullanıcısına haber ulaştıran platform, geçtiğimiz aylarda günümüz koşullarına uygun alt yapı değişikliğine adım attı.

Teknoloji ve bilim haberleri sloganıyla yürüdüğü yolda bugün alanında bilgili, iyi seviyede yabancı dil bilen yazar ve editör kadrosu ile özellikle dış basın & yayın organlarını kaynak alarak güncel bilgiyi tam zamanında ziyaretçilerine duyurmayı misyonu olarak kabul ediyor.

Kolay kullanılır tasarımında yer verdiği gece modu sayesinde karanlık ortamlarda göz yorulmalarının önüne geçmek için önlemini alan veTeknoloji, ziyaretçisini reklama boğmadan, aradığı içeriği rahat bir şekilde okuyabilmesine olanak sağlıyor. İçeriğinde bulundurduğu 1000’lerce haber ve ipucu taşıyan yazılarla teknoloji alanında aradığınız birçok bilgiye kolaylıkla ulaşabileceksiniz.

Teknolojinin yanı sıra mobil haberler, akıllı telefon incelemeleri, tablet ve bilgisayar incelemeleri, internet ve sosyal medyada yaşanan gelişmeler, dizi film haberleri, uzay bilimi, 4K tv modelleriyle ilgili bilgiler ve karşılaştırmalar, oyun haberleri dahil olmak üzere onlarca kategoride içerik arşivine sahip olan veTeknoloji, elinizin altında bulunması ve takip etmeniz gereken haber kaynaklarından birisi olarak dikkat çekiyor. İncelemenizi tavsiye ederiz.