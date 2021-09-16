Vlog nedir? Vlog’la ilgili bilmeniz gereken her şey

Son yıllarda Youtube’un dünyanın en çok ziyaret edilen sitelerinden biri olmasıyla birlikte Youtuberlık günümüzde herkesin yapmayı hevesle talep ettiği şeylerden biri haline geldi. Konu Youtube ve video çekmek olunca tabii ki yelpaze oldukça geniş. Youtube’a çekilecek videoların konularının ucu bucağı yok.

Youtuber olmak isteyenler ellerine sadece kamerayı alıp rastgele bir şeyler de çekebilir. Günlerce ve hatta aylarca uğraşarak da bir şeyler çekebilir. Ancak düzenli olarak Youtube’a içerik üretmek gerçekten oldukça emek gerektiren bir süreçtir. Betson üzerinden de nasıl vlog çekileceği ile ilgili gerekli tüm bilgiler öğrenilebilir.

Konu, videoların teknik düzeyinin nasıl olacağından ziyade, her hafta hangi konularda video çekileceği ile de ilgilidir. Youtuberlar genel olarak haftalık içerik üretirler. Tabii ki bu bir şart değildir. Ancak bir Youtuber olarak belli bir düzende içerik üretmek sizin algoritma tarafından daha kısa sürede tanınmanızı sağlayacaktır. Buradaki optimum süre 1 haftadır ve pek çok profesyonel Youtuber bu süre zarfında içerik üretir. Tabii ki bu süreyi 10 gün 15 gün olarak belirleyenler de mevcuttur.

Dediğimiz gibi Youtube’a içerik üretmek ve bunu belli bir düzen içinde yapmak oldukça meşakkatli bir şeydir. Her şeyden önce üreteceğiniz içeriklerde bir yerden sonra konu ile ilgili sıkıntılar çekmeye başlayacağınız bir gerçektir.

İşte bu noktada hem diğer içeriklere göre daha pratik üretilebilmesi hem de konu açısından yaşanan problemlere bir çözüm olması gibi sebeplerden ötürü vlog içerikleri imdadınıza yetişebilir.

Vlog nedir?

Vlog, video blog kelimelerinin birleştirilmesiyle elde edilmiş bir kelimedir. Kelimenin açık halinden de anlayacağınız üzere videolu blog anlamına gelmektedir.

Konuyu daha iyi anlamak için blog’un kısaca ne anlama geldiğinden bahsedelim. Blog, herhangi bir teknik alanda teknik bir bilgi ya da unvan gerektirmeden bir kişinin tamamen aklına gelen her konuda bir şeyler yazdıkları internet sitelerine verilen isimdir. Bu siteler, içeriği üreten kişinin ilgi alanına göre belli bir konuda olabileceği gibi tamamen rastgele içerikler üretilerek de yapılabilmektedir.

İşte video blog dediğimiz vloglar da bu şekilde üretilen içeriklerin videolu bir şekilde oluşturulanlarına verilen isimdir.

Vloglar, genellikle içeriği üreten kişinin gündelik yaşamına yanındaki bir kameranın da eşlik etmesi şeklinde çekilmektedir. Yani, gündelik rutininize yanınızda kameranızı ve bu şekilde de takipçilerinizi ortak ettiğiniz bir içerik türüdür vlog.

Sadece kameranızı alıp arkadaşlarınızla buluştuğunuz bir günü ya da dışarıda gezmeye çıktığınız bir günü çekmeniz dahi vlog oluşturmak için yeterlidir. Üretmek için çok kafa yormaya gerek olmayan ve genellikle kafa dinleme tarzındaki videolu içerikler vloglardır. Takipçilerinize sizinle ilgili daha kişisel bilgiler verebileceğiniz bir içerik türüdür.