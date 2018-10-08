Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca düzenlenen "Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması"nın Samsun Bölge Sergisi; Samsun ve Ankara bölgelerinin katılımıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesinde başladı.

“Yarışma Başkent Ankara dışında ilk kez Samsun’da yapılıyor”

Samsun Bölge Sergisi; “2238-Girişimcilik ve Yenilikçilik”, “2241-Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri” ve “2242-Öncelikli Alanlar” kategorisinde yarışan projelerden oluşuyor. Başkent Ankara dışında ilk defa bölgelerde düzenlenen bu yarışmada; Samsun bölgesini oluşturan Amasya, Giresun, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop ve Tokat illeri ile Ankara bölgesini oluşturan Ankara, Bartın, Bolu, Çankırı, Çorum, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak illerinde bulunan üniversitelerdeki proje başvuruları arasından seçilen 50 adet proje yer alıyor.

“Sergi sonunda seçilen 16 finalist proje Ankara’da Samsun bölgesini temsil edecek”

Sergi öncesi TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın kutlama mesajı okunurken açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Samsun Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Hasan İçbudak, “Yarışmanın 6.’sı ilk kez bölgelerde düzenleniyor. Daha önceki yarışmalar Ankara’da yapılıyordu. Türkiye genelinde yarışmalar 12 bölgeye ayrıldı ve bu bölgelerden birisi de Samsun bölgesi. Sergimiz; Samsun ve Ankara olmak üzere iki bölgemizin katılımıyla gerçekleştiriliyor. 3 alan ve 8 farklı kategoriden 50 proje sergimize davet edildi. Değerlendirmeler neticesinde 16 finalist proje, Ankara’da Samsun bölgesini temsil edecek” dedi.

“Kendi teknolojimizi üretmeliyiz”

Öğrencilerin emek verdiği bu projelerin çok değerli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İçbudak, dünyada ve bölgede gelişen olayların, teknolojinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Küresel güçlerin baskılarına boyun eğmemek ve bölgemizde söz sahibi olmak için kendi teknolojimizi kendimiz üretmeliyiz. Bu bağlamda öğrencilerimizin hazırlamış olduğu bu projeler, ülkemizdeki bilim ve teknolojinin gelişimine dinamizm katması ve de üniversite-sanayi iş birliğine katkıda bulunacak olması açısından son derece önemli, o nedenle proje sahibi öğrencilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.”

“Bizim arzumuz öğrencilerimizin projelerden feyz alması ve bu yönde girişimlerde bulunmaları”

Ardından söz alan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli de böylesine bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söylerken, “Günümüz dünyasında bağımsız olmak istiyorsak ekonomik anlamda kendimize yetiyor olmamız lazım. Ekonomik olarak da yetkin olmanın yolu, teknolojiyi kendimizin üretmesi ve pazarlamasından geçiyor. Bu durum da ancak siz gençlerimizin fikir ve projeleriyle gerçekleşecektir. Öncelikle bu sergiye başvuran bütün öğrencilerimiz canı gönülden kutluyorum. Çünkü bir konuya dair düşünmek, yorum yapmak ve ortaya somut bir şeyler çıkarmak gerçekten zor ve zahmetli. Bizim arzumuz; öğrencilerimizin, sergideki projelerden feyz alması ve bu doğrultuda girişimlerde bulunmaları” ifadelerini kullandı.

“Üniversitelerin artık üçüncü bir misyonu daha var”

Üniversitelerin, eğitim ve araştırma misyonlarına artık üçüncü bir misyonun eklendiğine işaret Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran ise bu misyona ilişkin şunları dile getirdi:

“İşte TÜBİTAK’ın bugün burada düzenlemiş olduğu proje yarışması aslında üniversitelerin bu üçüncü misyonuyla ilgili. Bu misyon; ülkemizin ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlar, üniversite-sanayi iş birliğinin gelişmesine yönelik araştırmalar ve yenilikçilikle ilgili çalışmaları kapsıyor. Tabii üniversitelerin bahsettiğim bu misyonu, bir zorunluktan dolayı ortaya çıktı. Ulusların birbiriyle olan ekonomik ve teknolojik rekabeti, bilgi ve teknolojiye dayanıyor. Bu alanlardaki bağımsızlığınızı korumanız; ürettiğiniz bilgi ve geliştirdiğiniz teknolojiye bağlı. Dolayısıyla toplumumuzu muasır medeniyetler üzerine çıkarmak, bilim ve teknolojiyle mümkün.”

Türkiye’nin bu anlamda öncelikli alanlarını belirlediğini vurgulayan Prof. Dr. Kuran, OMÜ’nün de kendi araştırma alanlarını söz konusu alanlara adapte ederek yoluna emin adımlarla devam ettiğini kaydetti.

“Finansmanı Savunma Sanayii Müsteşarlığı karşılayacak”

Konuşmasında ayrıca lisansüstü eğitim görecek öğrencilere yönelik yeni bir program başlattıkları bilgisini paylaşan Kuran, bu çerçevede Türkiye’nin savunma sanayisindeki araştırmacı ihtiyacını karşılamak için Samsun Yurt Savunma Sanayii, ASELSAN, Borsan gibi firmalarla protokoller imzaladıklarına vurgu yaparak, “Dolayısıyla savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu finansman desteğini artık Savunma Sanayii Müsteşarlığı karşılayacak. Bu gelişmeden ötürü hocalarımızın, lisansüstü öğrencilerini bu yöne teşvik etmelerini bekliyoruz” sözlerine yer verdi.

Konuşmalarının ardından serginin açılışı yapılarak bölge üniversiteleri adına katılan yarışmacıların projeleri incelendi.

10 Ekim tarihine kadar sürecek Samsun Bölge Sergisi’ne davet edilen toplam 50 proje içinden, 12-15 Kasım tarihlerinde Ankara’da yapılacak Türkiye Finali’ne katılacak olan 16 proje, sergisi aşamasında jüriler tarafından belirlenerek, 11 Ekim 2018 tarihinde yapılacak ödül töreninde açıklanacak.

Mühendislik Fakültesinin zemin katında açılan sergiye ayrıca; Samsun Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, Garnizon Komutanlığından yetkililer, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.