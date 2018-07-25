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25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:41

Avrupa Uzay Ajansı, 4 uyduyu birden fırlattı

Avrupa Uzay Ajansı, Galileo projesi kapsamında bugün 4 uyduyu daha uzaya fırlattı.

Avrupa Uzay Ajansı, 4 uyduyu birden fırlattı
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Avrupa Uzay Ajansı, Galileo projesi kapsamında bugün 4 uyduyu daha uzaya fırlattı.

Avrupa Uzay Ajansı, Galileo projesiyle birlikte kendi navigasyon sistemini kurmayı planlıyor. Glaileo projesi kapsamında bugün 4 uydu daha fırlatılarak Galileo projesinin uydu sayısı 26’ya çıkacak. Proje kapsamında kullanılacak 30 uydu, iletişim, arama kurtarma ve askeri amaçlar için kullanılacak.
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