BEÜ’nün Ar-Ge ve İnovasyon Pazarı’nda ‘yerli ve milli’ vurgusu

Bülent Ecevit Üniversitesi’nde 5. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı’nın açılışı gerçekleştirildi. BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, “Son Afrin Harekatında da gördüğümüz gibi milli yerli üretimimiz yüzde 70 oranına varmış durumda. Bunun diğer alanlarda da gelişmesi lazım sadece askeri alanında değil” diye konuştu.

BEÜ’de bu yıl 5.’si düzenlenen Farabi Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı Spor Salonu’nda düzenlendi. Proje pazarının açılışı ise Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Açılışta konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, “Üniversiteler bilime olan katkısı, ülkeye olan katkısıyla değerlidir. O nedenle bilime olan katkılarda projeler çok daha önemli hale gelmeye başladı. Biz uzun yıllar özellikle projeler veya patentler konusunda çok fazla ilerlemeler sağlayamadık. Son yıllarda bu alanda fazla gelişmeler oluyor. Bir ülke eğer gelişmiş ülke sayılacaksa projeleriyle, teklifleriyle, patentleriyle öne çıkması gerekir. Eğer projeler bakımında, patentler bakımından geride olursanız hemen hemen hiçbir şey yapamaz diğer gelişmiş ülkelere bağımlı kalırsınız” diye konuştu.

Yerli ve milli vurgusu

Rektör Çufalı, yerli ve milli üretimlere dikkat çekerek, “Son Afrin Harekatında da gördüğümüz gibi milli yerli üretimimiz yüzde 70 oranına varmış durumda. Bu diğer alanlarda da gelişmesi lazım, sadece askeri alanında değil. Bunun yolu da projelerin geliştirilmesi genç beyinlerin gelecekte yapabilecekleri ile önünün açılması onlara fırsat vermekle olur” diye ifade etti.

Sezai Karakoç Kültür Merkezi’ndeki programın ardından Vali Ahmet Çınar, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Başsavcı Hakan Yağız, TTK Genel Müdür Yardımcısı, Emniyet Müdürü Metin Turanlı ve protokol üyeleri Spor Salonu’ndaki proje pazarında yer alan projeleri inceledi.