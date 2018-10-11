Bilim ve teknolojinin kalbi Bursa’da atıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Bursa Bilim ve Teknoloji Fuarı-BİLTEK’in açılışında, değerleriyle göz dolduran Bursa’nın bilim ve teknolojide de öncü olması gerektiğine dikkati çekti.Bursa Büyükşehir Belediyesi ve...

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Bursa Bilim ve Teknoloji Fuarı-BİLTEK’in açılışında, değerleriyle göz dolduran Bursa’nın bilim ve teknolojide de öncü olması gerektiğine dikkati çekti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Network Fuarcılık iş birliğiyle gerçekleştirilen fuarlar dizisinin 5.’si olan ‘Bursa Bilim ve Teknoloji Fuarı - BİLTEK’, Merinos AKKM fuar alanında açıldı. Bilişim odaklı firmaları Bursa’da bir araya getiren, ‘AR-GE’ temalı fuar, 4 gün boyunca bilim ve teknolojinin en güzel örneklerini sunacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Bilim ve Teknoloji Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşmada, fuarların Bursa için değerine dikkat çekti. Başkan Aktaş, kentin tanıtımı ile kongre ve fuarcılığın gelişimine katkı sağlanması gerektiğine işaret ederek, “Türkiye ve dünya hızla ilerliyor. Bu hızlı gelişime Bursa da aynı hızla katkı sağlıyor. Türkiye’de artık insansız hava araçlarını, helikopterleri, yerli üretimleri ve yazılımları konuşuyoruz. Bu alanlarda dünyanın sayılı ülkeleri arasına giriyoruz. Bu atılımı sürdürebilmemiz için AR-GE çalışmalarına daha da ağırlık vermeli ve firmaları teşvik etmeliyiz. Bu alanlarda yetişmiş insan kaynağı da çok önemli ve geleceğimiz gelecek nesillerin elinde. Gençlerimizi, çocuklarımızı bu alanlara yönlendirerek kendi insan kaynağımızı üretebiliriz. Bilim ve teknoloji merkezimiz ve şu an açılışa hazırlanan GUHEM Uzay ve Havacılık Merkezi de bu amaca yönelik olarak yapılmış yatırımlardır. Bu tip yatırımlar ülke çapında hızla artıyor. Ülkemizin geleceği bilimde ve teknolojik atılımda yatıyor” diye konuştu.

Türkiye’de bilime ve teknolojiye verilen önem her zamankinden daha fazla olduğunu anlatan Aktaş, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) ile bilimin ve teknolojinin herkese ulaştığına değinerek “Yüksek teknolojiyi geliştirmek zorundayız. Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan, ‘Yerlilik’ ve ‘Millilik’ kavramlarının üzerinde çok duruyor. Bursa da bu duruma destek oluyor. Bursa olarak güzel bir noktadayız. Nüfus, ekonomi ve ihracatta olduğu gibi bilim ve teknolojide de öncü olmalıyız” diyerek, Bursa’nın değerlerini şehrin geleceği için doğru planlamak gerektiğini kaydetti.

Başkan Aktaş, Bursa’nın uluslararası fuarlarda daha iyi temsil edilmesi gerektiğine de değinerek, “Bursa’yı çok geniş çevrelere tanıtmamız gerekiyor. Bu durumun da şehre ve kentin ekonomisine katkı sağlayacağına inanıyorum. Ülkemizde ve dünyada yaşananları yakından izleyip, gerektiğinde tedbirlerimizi tabii alalım ama gelişen, büyüyen Türkiye’ye, Bursa olarak nasıl daha fazla katkımız olur, bunu da düşünmeliyiz” dedi.

Başkan Aktaş, fuarın bilişim, yazılım, teknoloji üretimi, siber güvenlik, e-ticaret, eğitim teknolojileri, yapay zeka gibi alanlarda faaliyet gösteren çok sayıda firmayı

4 gün boyunca Bursa’da buluşturduğunu söyledi. Aktaş, fuarda bilim ve teknoloji alanında son yeniliklerin tanıtılacağını, firmalar arası iş görüşmelerinin yapılacağını, aynı zamanda bilim ve teknolojiye ilginin artırılmasına yönelik sergi, gösteri, söyleşi ve seminerlerin yer alacağını sözlerine ekledi.

Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, Bursa’da bu yıl 11 fuarın planlandığını ve bu fuarların kentin hem gelişimine hem de tanıtımına destek olacağını belirtti. Eker, Bursa’nın sanayi ve ticaretinin yanı sıra bilişimde de merkez olmasını istediklerini anlatarak, sektörün tüm paydaşlarının daha fazla katkı koymasını ve firmaların memnuniyetimi hedeflediklerini kaydetti.

Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy da dünyadaki ilk ticari fuarların MÖ 6 bin yılında Kayseri’de yapıldığına dair bilgisi olduğunu ifade ederek, “Fuarlar yaşayan birer kültürdür ve ülkenin gelişimi için de çok önemlidir” dedi.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ise ‘AR - GE’ konusunu öne çıkaran fuarın önemine işaret ederek, Bursa ve Türkiye’nin daha da gelişimi için hedeflere uygun altyapı oluşturmak gerektiğini anlattı.

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayazit de BTSO olarak bilim, teknoloji ve bilişim sektörünü önemsediklerine değinerek, iş dünyasının ihracat hedefini yükseltmesi için bilişimden faydalanması gerektiğini söyledi.

Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği (BİSİAD) Başkanı Dağhan Uzgur ise bilişimin geleceğinin ülkenin gelişimi için önemli olduğunu ifade ederek, Bursalı bilişim firmalarının gücünü, fuarda hem Bursa’ya hem de Türkiye’ye göstermek ve son teknolojiyi yaşatmak istediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş, fuara katılan firmaların stantlarını gezdi, çalışmalarla ilgili firma yetkililerinden bilgiler aldı. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin (BTM) bilim şovu ile renklenen fuar, sektör temsilcilerinden ilgi gördü.