Bilim ve Teknoloji:
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22 Temmuz 2018 Pazar 11:43

Dünyada yarının araçlarını tasarlayan mühendisler İstanbul’a geliyor

Dünyada otomotiv sektörüne yön veren mühendisler, İstanbul’da bu yıl üçüncü kez düzenlenecek ’Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı’nda (IAEC’18) buluşacak. Geleceğin otomotiv trendlerinin mercek altına alınacağı konferansta, otomotiv elektroniği ve yazılımlarındaki son trendler tartışılacak.

Dünyada yarının araçlarını tasarlayan mühendisler İstanbul'a geliyor
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Dünyada otomotiv sektörüne yön veren mühendisler, İstanbul’da bu yıl üçüncü kez düzenlenecek ’Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı’nda (IAEC’18) buluşacak. Geleceğin otomotiv trendlerinin mercek altına alınacağı konferansta, otomotiv elektroniği ve yazılımlarındaki son trendler tartışılacak.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP), Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) organizasyonu ve Amerikan Otomotiv Mühendisleri Derneği (SAE) iş birliği ile gerçekleştirilen ’Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı’ (IAEC’18) için hazırlıklar hızla devam ediyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan etkinlik, 1-2 Kasım tarihlerinde İstanbul’daki bir otelde gerçekleştirilecek. Otomotiv dünyasındaki trendlerin konuşulacağı etkinlikte, otomotiv sanayinin mühendislik konularında atması gereken adımların, mühendisliğin otomotiv sanayindeki mevcut dinamiklerinin ve uluslararası alanda uzmanların görüşlerinin teknik bir bakış açısıyla aktarılması hedefleniyor.

Yazılım mercek altına alınıyor

Etkinliğin üçüncü yılında ‘Otomotivde Elektronik ve Yazılımın Bugünü ve Yarını’ teması çerçevesinde, “Yeni Gelişmeler”, “Yazılım Güvenliği ve Blok Zinciri”, “Akıllı Araçlar için Düzenlemeler ve Testler”, “Akıllı Araçlar için Adaptif Platform”, “Gelişen Yeni Teknolojilerin Otomotiv Ekosistemine Etkisi”, “5G ve Araçlar Arası Haberleşmenin Geleceği”, “Araçlarda Elektroniğin Geleceği”, “Araçlarda Yapay Zekâ”, “Teknoloji ve Etik”, “Otomotivde İç Girişimcilik Stratejileri” ve “Gelişen Teknolojiler ve Yenilikçi Girişimlerin Otomotiv Sektörüne Etkileri” konuları değerlendirilecek.

Yüksek lisans ve doktora tezleri de ödüllendirilecek

Konferansta ayrıca, otomotiv alanında tamamlanan yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları da bu yıl ilk kez ödüllendirilecek. Yarışmada dereceye giren ilk üç tez, SAE’nin düzenlediği yurt dışı konferanslarından birine katılım hakkına sahip olacak.
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