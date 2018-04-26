ESA ve NASA Mars’tan toprak örnekleri getirecek

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars’tan Dünya’ya toprak örnekleri getirip araştırmak üzere anlaşma imzaladı.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars’tan Dünya’ya toprak örnekleri getirip araştırmak üzere anlaşma imzaladı.

Mars’tan Dünya’ya toprak örnekleri getirip araştırmak üzere imzalanan anlaşma ESA İnsan ve Robot Araştırmaları Direktörü David Parker ve NASA Bilim Misyonu Direktör Yardımcısı Thomas Zurbuchen tarafından Berlin Uzay ve Havacılık Fuarı ILA’da imzalandı. Anlaşmaya göre, NASA’nın 2020 Mars Gezgini’nin ilk görevi Kızıl Gezegeni araştırırken kalem büyüklüğündeki kutularda yüzey numuneleri toplamak şeklinde ayarlanmıştır. 31 kutu kadar toprak örneği toplanıp hazır hale getirilecek. Aynı dönemde, 2021’de Mars’a inecek olan ESA’nın ExoMars gezgini de, yaşam kanıtlarını bulmak için yüzeyin iki metre altına kadar sondaj yapacak.

Küçük bir gezgin ile gerçekleştirilecek diğer bir görev ise Mars’a inip Mars arama kurtarma operasyonu dahilinde örnekler toplamak olacak. Bu küçük gezgin toprak örneklerini Mars Rampa Aracı’na koyacak.

Dünya’dan fırlatılacak ve Mars’ın yörüngesine gönderilecek üçüncü bir gezgin, toprak numunelerini toplayacak. Numuneler güvenli bir şekilde toplandıktan sonra, uzay gezgini Dünya’ya geri dönecek. ABD’ye inecek olan gezgin uluslararası bilim adamlarından oluşan bir ekip tarafından ayrıntılı analizler için karantinaya alınacak.