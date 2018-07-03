Bilim ve Teknoloji:
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03 Temmuz 2018 Salı 12:40

Facebook yanlışlıkla engelli listelerini kaldırdı

Facebook, sistemlerindeki bir hata nedeniyle 800 binden fazla kullanıcının engellediği kişilerin engelinin kaldırıldığını açıkladı.

Facebook yanlışlıkla engelli listelerini kaldırdı
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Facebook, sistemlerindeki bir hata nedeniyle 800 binden fazla kullanıcının engellediği kişilerin engelinin kaldırıldığını açıkladı.

Sosyal medya devi Facebook, sistemlerindeki bir hata nedeniyle, 29 Mayıs ile 5 Haziran arasında 800 binden fazla kullanıcının engellediği kişilerin engelini kaldırıldığını açıkladı. Facebook bu hata sebebiyle paylaşılmış gönderilerin istemeyeceğimiz geniş bir kitleye yayılmış olabileceğini açıkladı. Facebook gizlilik şefi Erin Egan’ın yaptığı açıklamaya göre sadece herkese açık olarak paylaştığımız gönderiler istemediğimiz tarafından görülecek.

Facebook, sorunun düzeltildiğini ve sorundan etkilenenlere mesaj gönderdiğini açıkladı. Ancak kullanıcıların yine de engelli listelerini kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.
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