Bilim ve Teknoloji:
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12 Ekim 2018 Cuma 09:02

Gaziantep’te kız çocuklarına robotik kodlama öğretildi

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Gaziantep Işıklı İlköğretim Okulu’ndan 51 kız öğrenciyle robotik atölyesi gerçekleştirdi.

Gaziantep'te kız çocuklarına robotik kodlama öğretildi
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Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Gaziantep Işıklı İlköğretim Okulu’ndan 51 kız öğrenciyle robotik atölyesi gerçekleştirdi.

Dünya Kız Çocukları Günü ve Kodlama Haftası kapsamında Bahçeşehir Koleji Gaziantep Kampüsü’nde gerçekleştirilen atölye çalışmasında Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, kız öğrencilere robotik çalışmalarıyla ilgili temel bilgiler verdi ve sonrasında hep birlikte uygulamalar yaptılar.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi’nin Dünya Robotik Şampiyonası’nda final oynama başarısı gösteren robotik takımı INTEGRA 3646 üyeleri, gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi ile ilgili bilgi vererek, robotik kodlamayı anlattı. INTEGRA 3646 üyeleri, "Takımımız kurulduğu günden bu yana #girlsfirst mottosunu kendimize slogan edindik. Dünya Kız Çocukları Günü ve kodlama haftası kapsamında Gaziantep Işıklı İlköğretim Okulu kız öğrencilerine takımımızın yazılımcı kızlarıyla, kodlama eğitimi veriyoruz. Kodlama ve robotik eğitimi, geleceğin dünyasında büyük bir gereklilik olacak. Biz okulumuzda bunun eğitimini erken yaşlardan itibaren almaya başlıyoruz. Bu eğitimle hem düşünme şeklimiz hem de teknoloji kullanımı konusundaki yeterliliklerimiz artıyor. Bugün Dünya Kız Çocukları Günü olduğu için, böyle bir proje gerçekleştirmek istedik. Gaziantep’teki devlet okullarından 51 kız öğrenciyi Gaziantep Kampüsümüze davet ederek birlikte bu atölyeyi gerçekleştirdik. Kız öğrencilerin mutluluğu bizi de mutlu etti. Robotik çalışmalarından çok keyif aldılar. Robotik çalışmaları, yalnızca robotları hareket ettirmeyi öğrenmek değil. Bu bilgiler pek çok alanda kullanılabiliyor. Arkadaşlarımızla yararlı bir atölye gerçekleştirdik. Projeyi başka illerde de devam ettirmek istiyoruz" dedi.
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