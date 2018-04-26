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26 Nisan 2018 Perşembe 09:51

Geçen hafta Google’da en çok aranan konular belli oldu

Geride bıraktığımız hafta Google’da en çok aranan konu ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ oldu.Interpress’in Google Türkiye’den elde ettiği verilere göre 16 Mart - 23 Nisan 2018 tarihleri arasında Google’da en çok aranan...

Geçen hafta Google'da en çok aranan konular belli oldu
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Geride bıraktığımız hafta Google’da en çok aranan konu ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ oldu.

Interpress’in Google Türkiye’den elde ettiği verilere göre 16 Mart - 23 Nisan 2018 tarihleri arasında Google’da en çok aranan konu ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ oldu. Geçen haftanın en çok merak edilen bir diğer konusu ‘Avicii neden öldü?’ olurken evinde ölü olarak bulunan dünyaca ünlü DJ ile ilgili çıkan haberler ve hayatı en çok aranan başlıklar olarak dikkat çekti.

Her yıl 22 Nisan’da çevre kirliliği ve çevresel tehlikelere karşı dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanan ‘Dünya Günü’ geçen hafta Google’da en çok aranan konular arasında yer alırken ülke gündemine damga vuran ‘Erken seçim’ konusunun da en çok aranan konular arasında yer aldığı belirlendi. Geçen haftanın Google’da gündemi en çok meşgul eden bir başka konusu paylaştığı video ile bir anda olay olan ‘Esra Ersoy’ olurken Veliaht Prens Selman’a karşı darbe düzenlendiği iddiaları ile gündeme gelen bir diğer başlık ‘Suudi Arabistan darbe’ olarak öne çıktı.

Geçen hafta Google’da en çok aranan ilk 10 konudan diğerlerinin ise sırasıyla ‘Ramazan Bayramı 2018’, ‘Üniversite sınavı ne zaman 2018, YKS’, ‘İyi Parti seçime girebilecek mi’ ve ‘Güneş Motel’ olarak tespit edildi.
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