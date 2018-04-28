Geleceğin robotları BauRobotics’te yarıştı

Bu yıl Bahçeşehir Üniversitesi’nin düzenlediği 5. BauRobotics Robot ve Proje Günleri başladı.

Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen BauRobotics Robot ve Proje Günleri farklı kategorilerde Türkiye’nin birçok şehrinden robotlara ev sahipliği yaptı. 150 robot kendi kategorilerinde yarışırken aynı zamanda da robot teknoloji ile ilgilenen ilkokul öğrencilerinden üniversite öğrencilerine kadar tüm gençler bir araya geldi. Bununla birlikte Serbest Proje, Arazi, Mini Sumo, Çizgi İzleyen, Drone olmak üzere 5 farklı kategorideki robotlar yarışmaya katılarak performanslarını sergiledi.

“Robotlar jüri puanlamasından geçiyor”

Etkinlikte yapay zeka öncelikli olmak üzere savunma sanayi, silah sanayisi alanlarından da pek çok projenin yer aldığını ifade eden BAU Mekatronik Mühendisliği öğrencisi Arda Dizdaroğlu, etkinlik ile birlikte Türkiye’nin birçok yerinden gelen üniversite ve lise öğrencilerinin yaptıkları projeleri sunma olanağı bulduğunu söyleyerek, “Bugün BauRobotics etkinliğinde Türkiye’nin birçok üniversitesinden, teknik lisesinden arkadaşlarımız yaptıkları robotları sergiliyor ve aynı zamanda yarışıyorlar. Yarışma kategorilerimiz; Mini Sumo, Çizgi İzleyen, Drone, Arazi ve Serbest Kategori şeklinde. Mini Sumo’da karşılıklı rakipler yarışıyor. Arazi ve Çizgi İzleyen’de en kısa sürede pisti bitiren kazanıyor. Dronda ise en kısa sürede balonları patlatan kazanıyor. Bununla birlikte Serbest Kategori projelerinde ise ülke yararına yapılan teknik projeler jürilerimize sunuluyor. Jürilerimiz puanlama yaparak başarılı projeleri belirliyor” dedi.

“150 robot yarışacak”

Yarışmanın süreci hakkında da bilgi veren Dizdaroğlu, “Yarışmamızın bu sene 5.’sini düzenliyoruz. Bugün yarışmamızda yaklaşık olarak 3 bin 200 katılımcı, 150 tane de robot kaydımız var. 2 gün sürecek olan etkinliğimizin birkaç ay öncesinden web sitemizden duyurusunu yaptık. Kategorilere göre kayıt formu açtık. Kayıt formları doldurularak etkinliğe başvuruları aldık. Kayıtları tek tek inceledik. Uygun olan projeleri bugün burada sergileme fırsatı bulduk. İncelediğim projelerde gerçekten Türkiye’nin teknolojide ne kadar ilerlediğini görüyoruz. Gelenekselleşen bu etkinliğimiz ile bu projelerin daha da gelişmiş hallerini göreceğimize inanıyorum” yorumlarında bulundu.

“Görme Engelliler İçin Yapay Zeka Destekli Göz"

Görme Engelliler İçin Yapay Zeka Destekli Göz projesini geliştiren Şevket Sakinç ise, “Görme engelliler için tasarladığım projede, yapay zekanın denetimde öğrenme algoritmaları kullanılıyor. Aynı zamanda projenin; kişi tanımlama, matris tabanlı kodları çözme, sisteme tanımlanan kişiyi tanıma gibi özellikleri mevcut” dedi.

Geliştirdiği sistemin işleyişi hakkında da açıklamalarda bulunan Sakinç, “Matris tabanlı kod üretildiği zaman toplu taşıma araçlarına, tabelalara ve duraklara QR Kod yapıştırıldığında sistem kodu algılayıp onun içeriğini çözerek kullanıcıya sesli bir şekilde söylüyor. Ayrıca bu sistem kıyafetler üzerine de uygulanabiliyor. Kıyafetlerde de bulunan QR Kod sayesinde sistem; kıyafetin rengini, fiyatını ve bedenini kullanıcıya söyleyebiliyor. Böylece kullanıcının tek başına alışveriş yapabilmesine olanak sağlanıyor. Aynı zamanda marketlerde bu sistem uygulanabiliyor. Geliştirilen kodlarla birlikte kullanıcı reyonları ve ürünleri tanıyabiliyor. Bu sayede ikinci bir kişiye ihtiyacı kalmıyor” dedi.

“Güneş enerjisi ile şarj olabiliyor”

Sitemin güneş enerjisi ile şarj olduğuna da değinen Sakinç, “Sistem, şarj olabilmesi için birkaç devreden oluşuyor. Kit bir telefon büyüklüğünde olduğu için cepte ve elde taşınabilir. Ayrıca görme engellilerin kullandığı bastona monte edilebilecek şekilde olanaklara da sahip. Bununla birlikte proje hafif ve yenilenebilir teknolojiye uyumlu. Yani güneş enerjisi ile bile şarj olabiliyor. Sistem çalışırken bile şarj edebiliyor. Projemiz tamamen görme engellileri yormayacak biçimde tasarlandı. Bu nedenle kullanımında her hangi bir zorluk yok. Aynı zamanda global kamera desteği de mevcut. Dünyada bulunan herhangi bir kamera kite takıldığında sistem sürücü olmaksızın direkt onun kamera olduğunu algılayıp çalışmaya başlıyor. Bu da maliyeti çok ciddi düşürüyor” diye konuştu.

Sistemin güvelik aşısından da çok önemli bir işlevi olduğunu belirten Sakinç, “Görme engellilerin kendilerini tehdit eden kimseleri polise bildirmeleri zordur. Çünkü bu bireyler kendilerini tehdit eden kişileri sesiyle tanımlayamazlar. Bu aşamada yaptığımız kitin üzerinde bir sitem oluşturduk. Bu sistem aktifleştirildiği zaman anlık olarak şüpheli kişinin fotoğrafını çekiyor. Bunu yaparken de tarih ve saat olarak kaydediyor. Bununla birlikte herhangi bir güvenlik görevlisine gidildiğinde kit bir ekrana bağlandığında şüpheli kişinin fotoğrafına ulaşılabiliyor. Dolayısıyla bu sayede görme engelli bireylerin güvenliği kontrol altına almış olunuyor” ifadelerine yer verdi.

“Kendini dengeleyen taşıyıcı robot yaptık”

Ön ya da arka ayakları olmayan engelli hayvanlar için kendi kendini dengeleyen taşıyıcı robotu 14 kişilik ekibiyle birlikte geliştiren Bahçeşehir Koleji Fen Ve Teknoloji Lisesi Hazırlık Sınıfı Öğrencisi Nisanur Çelik ise, “Okulumuzda yazılım ve kodlama dersleri görüyoruz. Bu dersleri öğrenirken de engelli hayvanlarımız için bir proje geliştirdik. Projemizde ön ve arka ayakları olmayan hayvanlar için otonom bir robot geliştirdi Şevket Sakinç. Bu robotumuzla birlikte hayvanlarımıza daha konforlu, hareketli bir yaşam sunmayı umut ediyoruz” dedi.

“Hayvanlara güvenli ve hareketli bir yaşam sunuyoruz”

Projenin manuel tekerleklere göre kendisini dengeleyebildiğini de belirten Çelik, “Robotumuzu kullanan hayvanlar koşup hareketli bir yaşam gerçekleştirebiliyor. Robotumuz konumuna göre eski hale dönebiliyor. Böylece eğer robotumuz bir yere çarparsa veya dışarıdan bir engel ile karşılaşırsa kendisini eski haline döndürerek hem hayvanı hem de kendisini korumuş oluyor” dedi.

Projeyi geliştirmelerindeki temel etkenin ne olduğunu da ifade eden Çelik, "Bu projeyi geliştirmemizin nedeni barınağımızdan sahiplendiğimiz arka bacaklarında sinir sıkışması olan köpeğimiz Zıpzıp. Kendisi arka bacaklarındaki problemden dolayı rahat hareket edemiyor. Projeyi bu gibi havyalar için geliştirdik. Yarışmaya 14 kişi olarak katıldık. Robotumuz engelli hayvanlar için konforlu bir yaşam sağlıyor. Onların da hayata katılmasını istiyoruz. Onların da hayatta bir yeri olduğunu düşünüyoruz. Bu projeyle de ilk adımı atıyoruz. Projemizi geliştirip daha büyük kitlelere yayılmak istiyoruz” şeklinde konuştu.