Bilim ve Teknoloji:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:32

Genç kâşiflerin internet problemini Bakan Varank çözdü

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde kurulan Deneyap Atölyesi’nde yaşanan internet problemiyle yakından ilgilenen Bakan Mustafa Varank, sorunun giderilmesini sağlayarak, atölyede çalışan gençlerle iletişime geçti.

Genç kâşiflerin internet problemini Bakan Varank çözdü
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde kurulan Deneyap Atölyesi’nde yaşanan internet problemiyle yakından ilgilenen Bakan Mustafa Varank, sorunun giderilmesini sağlayarak, atölyede çalışan gençlerle iletişime geçti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakanlığın himayesinde kurulan Deneyap Atölyesi’nde yaşanan internet sorununun sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden kendisine bildirilmesi üzerine, hemen harekete geçerek, gençlerin internet probleminin giderilmesini sağladı.

Dün Twitter hesabından Bakanlığın himayesiyle kurulan Deneyap atölyelerinde gençlerin teknolojik çalışmalarını paylaşan Mustafa Varank’a, “Swot analizlerin yapıldığı, prototip çıkartılan, eğitim verilen, sınırsız kahve ve çayın ücretsiz olduğu bir alan. Bekleriz ama şuan internetimiz kesilmiş” şeklinde bir mesaj gönderildi. Bunun üzerine hemen harekete geçen Varank, bu tweete "Sorun çözüldü mü gençler?" diye karşılık verdi. Varank’a teşekkürlerini sunan gençler, "Teşekkürler Sn. Bakanım sorunumuz çözüldü, internetimiz tekrar bağlandı. Artık üstümüzde daha büyük bir yük var. Daha çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.
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