Google, Türk SEO uzmanlarını çağırdı

Google’ın dünya genelinde düzenlediği prestijli etkinliklerden olan “Google’s Product Experts” yani Google Ürün Uzmanları Programı bu senede oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor.

Her yıl Google ‘ın bir ülkedeki ofisinde düzenlenen etkinlik bu sene Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan Silikon Vadisinde düzenlenecek. 30 Ekimde başlayacak olan programa bu yıl Türkiye’nin ünlü SEO ’arama motoru optimizasyonu’ uzmanları da katılıyor.

Google,Türk Seo Uzmanlarını silikon vadisi ofisine çağırdı

Önceki yıl, İrlanda’nın Dublin şehrinde düzenlenen etkinliğe de katılan SEO Uzmanımı Celil Topçuoğlu bu yıl da Amerika Birleşik Devletleri’nin San Francisco Eyaletinde bulunan silikon vadisinde düzenlenecek olan Google ’Ürün Uzmanları Etkinliği’ne, webmaster ve seo kategorilerinde davet edildi. 30 Ekim’de başlayacak ve yaklaşık 4 gün sürecek olan etkinlikte, seminerler ve Google’ın politikaları ve bu konudaki güncellemeler anlatılacak. Ayrıca ülkemizden etkinliğe katılan ve Türkiye’yi temsil edecek olan SEO uzmanları bilgi, görüş ve önerilerini dünyaca ünlü arama motoru Google’ye sunacaklar.

Türkiye’den davet edilen katılımcılar arasında yer alan ’Celilcan’ ismiyle tanınan SEO Uzmanımız Celil Topçuoğlu da bu etkinliği katılacağını belirterek: "Ülkem adına teknoloji alanında bir lider olan Google ‘ın Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan ofisinde gerçekleşecek olan uluslararası bir etkinliğe katılmak gerçekten onur verici. Google, büyük pazar payı olan ülkelerden biri olarak gördüğü Türkiye’yi çok yakından takip ediyor. Gençlerimizi ileride Google gibi büyük şirketlerin başında görmeyi umut ediyoruz. Bu hayali gerçekleştirmek çok zor olmamakla birlikte azim ve kararlılık şart. Bu azim ve kararlılık ülkemiz gençlerinde mevcuttur. Daha önce de Google’ın birçok etkinliğine katıldık. Ülkemizde, Hindistan’da İrlanda’da, Uzakdoğu ülkelerinde ve Avrupa’da sayısız etkinlik düzenleyen Google, parlak fikirlerden yola çıkarak bilgi alışverişine değer vermektedir. Bizler de ülkemizdeki Google’ın daha çok insan tarafından faydalı şekilde kullanılması için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ülkemizin ve ülkemiz gençlerinin de bu paydan faydalanması, Google’ın dünyanın birçok yerinde satışa sunmadığı ileri teknoloji ürünlerini ülkemize sunması için emek sarf edip mücadele vermekteyiz. Google’ın ileri teknoloji ürünlerini inceleme ve fikir alışverişi yapma fırsatlarını gençlerimizin değerlendirmesi tavsiye ediyorum. Ülkemizin bu teknolojilerden daha fazlasını üretebilecek güce ve yetkin insana sahip olduğundan da şüphem yok" dedi.

Türkiye’ye ilgi çok büyük

Google üst düzey yetkililerinin ve uzmanlarının Türkiye adını duyduklarında büyük bir ilgi gösterdiklerinden de bahseden Celil Topçuoğlu, Google’ın ülkemiz pazarındaki payını artırmak için büyük adımlar attığını, kazan-kazan yöntemi ile gerek istihdam açısından gerekse teknolojiyi kullanma ve yönetme açısından Türkiye’nin bu tarz fırsatları değerlendirdiğinde teknolojiyi yöneten devletlerin başında geleceğinden şüphesi olmadığından bahsetti.