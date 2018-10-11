“Güvenli matkap” güven sağlayacak

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Kastamonu’da devam ediyor. Lise öğrencilerinin kendi imkanlarıyla yaptıkları “Güvenli Matkap” bilim şenliğinin gözdesi olmaya devam ediyor. Güvenli matkabı geliştirmeyi amaçlayan lise öğrencileri çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Kastamonu’da devam ediyor. Lise öğrencilerinin kendi imkanlarıyla yaptıkları “Güvenli Matkap” bilim şenliğinin gözdesi olmaya devam ediyor. Güvenli matkabı geliştirmeyi amaçlayan lise öğrencileri çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Kastamonu’da Özlem Burma Mesleki ve Teknik Lisesi Mekatronik Bölümünde 12. sınıfta okuyan 17 yaşındaki Tanju Şahin ve Muhsin Çataloğlu’nun yaptığı güvenli matkap, bilim şenliğinde vatandaşlara sunuldu. Güvenli matkabı iş kazalarını önlemek amacıyla yaptıklarını belirten lise öğrencileri, matkabı geliştireceklerini söyledi.

Kuzeykent Kapalı Pazar Alanında açılan bilim şenliğine katılan 17 yaşındaki Tanju Şahin, "Güvenlik amacıyla bunu yapmaya karar verdik. Birçok kişi matkap ile delme işlemi yaparken kazalara uğruyor. O kazaların önüne geçmek için matkap yapmak aklımıza geldi. Her şeyi bize ait parçalarını 3 boyutlu yazıcıda çıkarttık. Yani biraz onlar zaman aldı. Devresini tasarlamamız 1 hafta zamanımızı aldı. Her parçası monte edilebilir. Seri üretim yapan fabrikalarda kullanılabilir" dedi.

"Güvenli matkap hava basıncı ve silindir sistemi ile çalışıyor"

17 yaşındaki Muhsin Çataloğlu, "Biz matkabı iş kazalarından korumak için yaptık. Matkabımız basınçla çalışıyor. Matkabı yapmamız yaklaşık 1 hafta sürdü. Bizi en çok zorlayan şey devresi oldu. Bir sürü devre denedik en sonunda bu devreyi bulduk. Çalışma sistemi kompresörümüz var. Basınçlı hava 6 bar sisteme hava veriyor. Sistemde kullanıyor silindir bu havayı. Devreyi yapmak için atölyemizde malzememiz vardı. Kendi hazır malzemelerimizden yaptık. Dışarıdan almadık. Devresinde zaman ayarlayıcı, kontaktörler ve butonlar kullandık. Düğmeye bastığımızda andan ışıklar yanmaya başlar. Zil çalmaya başlar. Ondan sonra mengene kapatır. Siper geldiği zaman yüzümüzü kapatır. Ondan sonra çalışma başlar. Tahtanın ortasını deler ve basınçlı havayla parça temizlenir. Bu arada hem parça temizlenir hem de parça soğutulur. İleride fabrikada kullanılacak olursa CNC veya ardiyo olur" şeklinde konuştu.