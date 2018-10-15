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15 Ekim 2018 Pazartesi 12:09

Hadi’den ‘Beyaz Baston’ farkındalığı

Canlı bilgi yarışması ‘Hadi’ bugün 20.30’da düzenleyeceği yarışma ile görme engelliler için farkındalık oluşturmaya hazırlanıyor.Turkcell’den yapılan duyuruya göre, canlı bilgi yarışması ‘Hadi’ bugün 20.30’da düzenleyeceği...

Hadi'den ‘Beyaz Baston' farkındalığı
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Canlı bilgi yarışması ‘Hadi’ bugün 20.30’da düzenleyeceği yarışma ile görme engelliler için farkındalık oluşturmaya hazırlanıyor.

Turkcell’den yapılan duyuruya göre, canlı bilgi yarışması ‘Hadi’ bugün 20.30’da düzenleyeceği yarışma ile görme engelliler için farkındalık oluşturmaya hazırlanıyor. Konsepti 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Güvenlik Günü’ne özel olarak hazırlanan yarışmada; görme engellilerin kullandığı teknolojilerden, görmemeyi engel olarak tanımayan başarılı isimlere kadar birçok konudan derlenen 12 sorunun 5’i farkındalık oluşturmak için sorulacak.

Sorulardan biri de görme engellilerin haber, köşe yazısı, kitap okuma gibi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, görme engellilerin vizyon filmlerini Türkiye’deki tüm sinema salonlarında sesli betimlemeli olarak izleyebilmelerine olanak sağlayan ve kapalı alanlarda aradıkları mekanları bulmalarını kolaylaştıran Turkcell Hayal Ortağım uygulaması ile ilgili olacak.

Özel güne özel konuk

Müge Boz’un sunumuyla gerçekleşecek yarışmaya Turkcell Engelli Çözümleri Ürün Müdürü Gamze Sofuoğlu da konuk olarak katılacak. Kendisi de görme engelli olan Sofuoğlu, görme engellilere yönelik çalışmalardan bahsedecek. Görme engellilerin akıllı telefon kullanmalarını sağlayan ekran okuyucu programlarla uyumlu olan yarışmada, tüm soruları doğru yanıtlayan yarışmacılara toplam 10 bin TL ödül dağıtılacak. Yarışma, 20.30’da yayınlanacak.
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