Bilim ve Teknoloji:
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22 Temmuz 2018 Pazar 08:53

Hindistan’da kayıp çocukları bulmak için yüz tanıma teknolojisi kullanılıyor

Hindistan’da Yeni Delhi polisi, her yıl kaybolan binlerce çocuğu bulmak için yüz tanıma teknolojisini kullanıyor.

Hindistan'da kayıp çocukları bulmak için yüz tanıma teknolojisi kullanılıyor
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Hindistan’da Yeni Delhi polisi, her yıl kaybolan binlerce çocuğu bulmak için yüz tanıma teknolojisini kullanıyor.

Hindistan’da her yıl binlerce çocuk insan tacirleri tarafından kaçırılıyor. Bu çocukların bir kısmı kaçıranların elinden kurtarılıp devlet korumasına alınıyor ancak kimliklerinin tespit edilmesi mümkün olmayabiliyor. Yeni Delhi polisinin kullandığı yüz tanıma teknolojisi ile daha önce kayıp oldukları bildirilen ancak yetiştirme yurtlarında bulunan 2 bin 930 çocuğun kimliği tespit edildi. Polise kayıp olarak bildirilen çocukların ve yetiştirme yurtlarında bulunan kimsesiz çocukların yüz fotoğraflarını içeren kayıtlar, TrackChild adlı veri tabanında toplanıyor. Polisler, bu veri tabanındaki fotoğraflar üzerinde bir yüz tanıma yazılımı kullanarak 60 bin kayıp çocuğun fotoğrafını yetiştirme yurtlarında bulunan 45 bin çocuğunkiyle karşılaştırıp dört günde 2 bin 930 eşleşme yakalamayı başardı. Şimdi bu çocukların aileleriyle bir araya getirilmesi için çalışılıyor.

Bilim ve Teknik’te yer alan habere göre, Yeni Delhi polisi özel olarak bu iş için satın alınan yüz tanıma yazılımı kullandı. Polis yetkilisi R. P. Upadhyay, polis memurlarının örneğin devriye gezerken rastlayıp kayıp olabileceğinden şüphelendikleri çocukların fotoğraflarını anında sisteme yükleyip, bu çocuklar hakkında kayıp bildirimi olup olmadığını kontrol edebilecekleri mobil uygulamalar geliştirmeyi hedeflediklerini bildiriyor.

Resmi kayıtlara göre 2012-2017 yılları arasında Hindistan’da toplam 240 bin kayıp çocuk bildirimi yapıldı. Polise yüz tanıma yazılımı kullanılmasını öneren Bachpan Bachao adlı çocuk hakları derneğinden Swati Jha’ya göre, bu çocukların bir kısmı evden kaçmış olsa da çoğunluğu insan tacirlerinin eline geçiyor. Kaçırılan ya da ailelerinden iş sahibi yapma ya da eğitme vaadiyle alınan çocuklar, ev işlerinde ya da başka işlerde çalışmaya zorlanabiliyor.
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