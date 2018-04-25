Hollandalı uzay gözlemcisi gizli X-37B uzay mekiğini tespit etti

Hollandalı uzay gözlemcisi, NASA tarafından beşinci görevi için uzaya fırlatılan uzay mekiğini tespit etti.

Hollandalı uzay gözlemcisi, NASA tarafından beşinci görevi için uzaya fırlatılan uzay mekiğini tespit etti.

NASA tarafından uzaya fırlatılan robot uzak mekiği, bir Hollandalı uzay gözlemcisi Cess Bassa tarafından tespit edildi. Cess Bassa, sır gibi saklanan aracın koordinatlarını da sosyal medya hesabından paylaşarak dünyaya duyurdu. Boeing tarafından yapılan robot gemi SpaceX Falcon 9 roketinin üzerindeki beşinci görevine başlamak üzere ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Cape Canaveral’daki NASA Kennedy Uzay Merkezi tarafından uzaya fırlatılmıştı.