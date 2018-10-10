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10 Ekim 2018 Çarşamba 11:35

Hunt: Showdown için yeni harita duyuruldu

Hayatta kalma temalı ödül avı oyunu Hunt: Showdown, yeni haritayı duyurdu. İç savaş sonrası Louisiana topraklarını yansıtacak Lawson Deltası adındaki harita, 21 Ekim tarihinde Kaliforniya’da gerçekleşecek TwitchCon kapmasında görücüye...

Hunt: Showdown için yeni harita duyuruldu
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Hayatta kalma temalı ödül avı oyunu Hunt: Showdown, yeni haritayı duyurdu. İç savaş sonrası Louisiana topraklarını yansıtacak Lawson Deltası adındaki harita, 21 Ekim tarihinde Kaliforniya’da gerçekleşecek TwitchCon kapmasında görücüye çıkacak.

Crysis’in yapımcıları tarafından geliştirilen, hayatta kalma temalı ödül avı oyunu Hunt: Showdown, yeni bir harita ile oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şubat ayında erken erişim ile oyuncularla buluşan oyun geri bildirimler doğrultusunda en çok beklenen içerik yeni bir harita olurken, yapımcı ekip bugün itibari ile oyuna yeni bir harita ekleneceğini ve bu haritanın isminin ‘Lawson Deltası’ olacağını açıkladı.

İç savaş sonrası Louisiana topraklarını yansıtacak olan harita, 21 Ekim tarihinde Kaliforniya’da gerçekleşecek olan TwitchCon kapmasında görücüye çıkacak. Oyuncuların haritayı bizzat kendileri test etme imkanı bulacak ve detayları görebilecekleri harita, TwitchCon’un ardından kısa bir süre içerisinde ise yeni harita Hunt: Showdown’a eklenecek.

Yapılan açıklamada; Hunt: Showdown, oyuncuların geri bildirimleri ile sık sık güncellenmeye devam edecek.
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