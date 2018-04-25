İnternetten Üzerinden Nasıl Para Kazanılır?

Hangi yöntemi seçtiğiniz, seçtiğiniz yöntemin size ne kadar uygun olduğu ve daha da önemlisi ne kadar istekli olduğunuz internetten para kazanma ihtimalinizi doğrudan etkileyen faktörlerdir. Öncelikle sektöre ne kadar hakim olduğunuzu tartmanız lazım. Henüz internet reklamcılığı konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayanların e-ticaret gibi büyük işlere girmesini tavsiye etmiyorum. Çünkü ciddi bir rekabet söz konusu. Risk almadan, minik yatırımlar ile para kazanmanızı sağlayacak olan fikirleri hedef almanız faydalı olacaktır. Örneğin blog açmak, satış ortaklığı yapmak veya sosyal medyadan kazanç iyi birer seçim olabilir. Şimdi, parakazan724.com tarafından hazırlanan popüler internetten para kazanma yollarından bahsedelim;

1. Bloç Açmak Yıllık 250-300 TL bedel ödeyerek profesyonel blog açmak mümkün. Arama hacmi son derece düşük olan veya insanların ilgilenmediği konularda blog açmak en çok yapılan hatalardan biridir. Burada önemli olan para kazandıracak blog açmak. Kimse size kazandıracak olan fikirleri peşkeş çekmez. Hangi konuların kazançlı olduğunu sizin bulmanız şart. Tabii ki iş sadece blog açmakla bitmiyor. Sadece yazmak ziyaretçi kazanmak için yeterli değil. Bu işin en cilveli tarafı SEO adı verilen çalışmalardır. Bu çalışmaların tümü arama motorlarından organik ziyaretçi çekmek için yapılıyor ve son derece zodur.

2. YouTube Youtube üzerinden çok kazananları gördükçe insanların iştahı kabarıyor ama uygulamaya gelince başarılı olanlar parmakla sayılacak kadar az. Çünkü dışarıdan kolay gözüken bu kazanç fikri, aslında bir hayli emek istiyor. Cazip bir fikir bulmak, kaliteli videolar çekmek ve kullandığınız uslup başarı oranını doğrudan etkiliyor. En önemli olan ise kanalın içeriği. Merak uyandıran veya insanları cezbeden videolar çekmeyi becerebilirseniz bu işten para kazanmanız kaçınılmaz.

3. Satış ortaklığı E-ticarete aracılık etmek son derece kazançlı olabilir. Satış ortaklığı, size ait olmayan ürünlerin internet oramında reklamını yapmak ve bu reklamlar neticesinde satılan her üründen kar payı almaktır. Rekabet açısından bir hayli zorlu olan satış ortaklığı, profesyonel yapıldığı takdirde çok kazandıran bir kazanç yöntemidir. Burada kilit nokta, rakabetin düşük olduğu çok satan ürünler bulmak ve bunlara uygun reklam kampanyaları hazırlamakır. Eğer tüm bunları yapabilecek bilgiye sahipseniz çok para kazanmanız mümkün. Satış ortaklığı, sosyal medya veya blog üzerinden yapılabileceği gibi Adwords gibi reklam servsileri ile de yapılabilir. Adwords gibi alanlarda ücretli reklam vermek suretiyle satış ortaklığı yapmak çok hızlı kazanç getirebilir, ancak gelir-gider dengesini kurmak tecrübe ister.

4. Makale yazmak Profesyonel makale yazmak pek kolay değildir. Bu işi amatör olarak yapan binlerce insan var, fakat vasat içerik para etmiyor. Ciddi ciddi yazarak para kazanmak isteyenler, çok sıkı bir araştırmacı, yorumlama yeteneği sağlam ve imla kurallarına hakim olmalıdır. Eğer bunlarda biri eksik olursa vasat bir yazar olacağınız kesin. Her biri birbirini tamamlayan bu üç özelliğe sahip olmanız şart. İşinin hakkını veren içerik editörleri ciddi kazanç sağlayabilir. Haber siteleri, bloglar veya web siteleri kaliteli içeriğe ciddi para harcıyor. Bunu fırsata çevirmek tamamen sizin elinizde.

5. Facebook Facebook sayfaları, para kazanmak için son derece elverişli bir yapıya sahiptir. Önemli olan popüler olmaya yatkın bir fikir bularak sayfayı takipçi açısından kısa sürede zenginleştirmektir. Yeterli sayıda takipçisi olan Facebook sayfaları, reklam alabilir, satış ortaklığı yapabilir, blog ya da Youtbe kanalına ziyaretçi çekerek para kazanabilir. Facebook sayfası açmak zaten işin en kolay kısmı. Burada asıl meziyet para kazanıracak olan fikir bulmaktır. Sosyal medyada popüler olacağını düşündüğünüz fikirleriniz varsa Facebook’tan para kazanmanız kaçınılmaz.

6. İnstagram İnstagram, online kazanç sağlamak isteyenlerin gözdesi haline geldi. Fakat çok istekli olduğu halde hayal kırıklığı yaşayanların sayısı bir hayli fazla. Bunun nedeni ise herkesin aynı projeler ile bir şeyler yapmaya çalışmasıdır. Özgün fikirler üretmek yerine daha önce başarılı olanları taklit etmek maalesef her zaman olumlu sonuçlar vermiyor. Eğer marjinal bir fikriniz varsa İnstagram’dan para kazanmak elbette mümkün.

7. Freelanse çalışmak SadeceON ve Fiverr gibi siteler Freelance iş yapmak isteyenler için harika fırsatlar sunuyor. Bu platformlar sayesinde her türlü yeteneği paraya çevirmek mümkün. Önemlli olan talep edilen bir hizmet sunmak. Örneğin, yabacı dil bilenler freelance çeviri yaparak para kazanabiliyor. İngilizce bilenler için Fiverr çok daha verimli olacaktır. Fakat sadece Türkçe bilenler üzülmesin, SadeON size bolca müşteri sağlayacaktır. Siz yeter ki yaptığınız işin hakkını verin.

8. Stok fotoğraf satmak Eğer fotoğraf çekmek benim işim diyecek kadar yetenekli iseniz, tam size göre bir internetten para kazanma yöntemi olduğu kesin. Çektiğiniz fotoğrafları sadece bir miktar komisyon karşılığında sizin adınıza pazarlayan onlarca kaliteli stok fotoğraf sitesi var. Bunlarda bir kaçına üye olarak var olan veya yeni çekeceğiniz fotoğrafları satışa sunabilirsiniz. Önemli olan bu konuda ne kadar yetenekli olduğunuz. Eğer gerçekten ortaya çıkan sonuç yeterli ise kabul edilmeniz ve para kazanmanız mümkün.