İran’da Telegram sorunu devam ediyor

İran’ın İsfahan eyaleti savcısı yaptığı bir açıklamada, "Telegram’a erişim kısıtlamasından ötürü kullanıcılar kısıtlamaları devre dışı bırakan uygulamalar kullanarak söz konusu sosyal medya ağına erişim sağlıyor. Bu uygulamaların yasal olarak sorun içerdiğinden dolayı, kullanıcılar suç işlemiş oluyor" dedi.

İran’ın İsfahan eyaleti savcısı yaptığı bir açıklamada, "Telegram’a erişim kısıtlamasından ötürü kullanıcılar kısıtlamaları devre dışı bırakan uygulamalar kullanarak söz konusu sosyal medya ağına erişim sağlıyor. Bu uygulamaların yasal olarak sorun içerdiğinden dolayı, kullanıcılar suç işlemiş oluyor" dedi.

İran’da en çok kullanılan sosyal medya ağlarından biri de Rus kökenli Telegram’dır. Telegram’ı diğer sosyal ağlardan ayıran en önemli özellik Telegram’da kullanıcıların istediği kadar kanal oluşturup, eş zamanda bir çok kişiye hitap edebilmesidir. İranlı yetkililere göre, Aralık ve Ocak aylarında başta hayat pahalılığı ve enflasyon olmak üzere ekonomik gerekçeler ile başlayan protestoların sonraki günlerde farklı boyutlar kazanması ve provoke edilmesindeki en önemli etkenlerden biri İran İslam Cumhuriyeti karşıtı grupların Telegram kanalları üzerinden olayları provoke ederek, halkı kamu mallarına ve polise saldırması yönünde talimat vermesi yer alıyor.

DEAŞ terör örgütünün 2017 Haziran ayında İran meclisinde düzenlediği terör saldırısında teröristler arasındaki koordinasyonun Telegram üzerinden yapıldığını iddia eden bir belgeselin İran’da yayınlanmasından sonra Telegram’a yapılan kısıtlamalar daha ciddi bir boyut kazanmıştı. Bu doğrultuda İran’ın İsfihan savcısı Hasan Rahimi yapmış olduğu bir açıklamada Telegram’ın tamamen yasak olduğunu belirterek "Telegram’a erişim kısıtlamasından ötürü kullanıcılar kısıtlamaları devre dışı bırakan uygulamalar kullanarak söz konusu sosyal medya ağına erişim sağlıyor. Bu uygulamaların yasal olarak sorun içerdiğinden dolayı, kullanıcılar suç işlemiş oluyor" ifadelerini kullandı.

İsfihan Savıcı açıklamasının devamında, "Hükumet tarafından Telegram uygulamasının kullanılmaması kararı alınmıştır. Dolayısıyla bu doğrultuda devlet kurumlarına ve haber ajanslarına gerekli uyarılar yapılmıştır. Mevcut nedenler ve ülkemize yönelik güvenlik sorunlarından dolayı hiç kimsenin Telegram’ı kullanmaya izni yoktur" dedi.