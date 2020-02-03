Logo Tasarım Sitesi

Logo Tasarım kurumunuzu veya markanızı evrensel olarak simgeleyen çizgi, resimlerle meydana getirilmiş işaretlerin yada işaret bütünlüğünün tamamı olarak nitelenmektedir. Bir diğer anlatım ile amblem ürün, marka, oluşum, yada bir kuruluş isminin akılda kalıcılığını sağlamak amacı ile sizi yada markanızı her alanda, uygulamada temsil edebilen akılda kalıcı resim, yazıların oluşturduğu işaretlerin tamamıdır. Bu tasarım sanatını icra edebilmenin kendi içerisinde deneyim sahibi aynı zamanda ayrıcalık, uzmanlık gerektiren alanları vardır.



Bu tarz ihtiyaçlarınız için Profesyonel Amblem Tasarımı ile çalışmanız daha verimli sonuçlar almanızı sağlar. Tasarım süreci içerisinde uyulması gereken tasarım kuralları vardır.Bunlar kısaca Renk, Tipografi, çizim, mesaj, algılanma gibi alanlardır. Hazırlamakta olduğumuz kurumsal tasarımları kurumun veya oluşumun etkinlik göstermiş olduğu sektörde diğer markalardan ayrışmasını sağlamak amacı ile global standartların tamamına uygun, kolay anlaşılabilen yapıdadır.



Kullanılacak tüm alanlarda, uygulamalarda oluşabilecek sorunları göz önünde bulundurarak, özgün olarak tasarlıyoruz. Logo marka yada projenin vazgeçilemez ana unsurudur, diğer markalardan ayrışmanın, kurumsallaşmanın ilk adımı olarak sayılmaktadır. Bu sebeple markanız için önemsenmesi gereken büyük bir faktöre sahiptir. Markanızın ihtiyacı olan tüm tasarımları ve amblem dizaynı konusunda size profesyonel tasarım desteği almanız için freegrafiker.com adresini ziyaret edebilirsiniz.



Kurumsal Logo Tasarım Çalışması Neden Önemlidir?

Günümüz teknolojisi ve ulaşım kolaylıkları ile insanlar artık kendilerine binlerce kilometre uzaklıktaki markalardan ürün, danışmanlık, hizmet gibi faktörleri satın alabiliyorlar. Markalar kendi sektörlerinde farklılık sağlayabilmek ve pazar paylarını arttırmak için kurumsallaşarak doğru reklam kanallarını kullanıyorlar. Bu farklılıkların başında hizmet veren marka veya ürünün kurumsal olması müşteriler tarafından ileri düzeyde önemsenmektedir. Kurumsallaşmaya önem veren bir firma hedef kitlesinde yer alan mevcut ve yeni müşterilerine güven vermekle beraber markası ile arasında duygusal bağın oluşmasını sağlıyor.



Logo tasarımı başlı başına kurumsallaşmayı sağlamasa da kurumsal firma yada marka olma yolunda atılacak ilk adımı kapsamaktadır. Markanız için kurumsal logo tasarım çalışmasına sahip olmanız bu nedenle önem arz etmektedir. Yanlış tasarlanmış logo ve amblem tasarımları, yanlış kullanılan renk seçimleri bu durumu etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Kurumsal logo tasarımı bir markanın kurumsallaşmaya yönelik ilk adım olmakla beraber oluşturulacak iletişim standartları ile kurumsal firma olma yolundaki temeller atılmış olunur.

Logo Tasarımı ve Kurumsal Kimlik İlişkisi

Kurumsal Kimlik Çalışması bir marka veya şirketin markalaşma sürecinde oluşturduğu kullandığı materyallerdir. Bunların arasında birden fazla evrak, iletişim biçimi, görsel kimliği oluşturacak logo kullanım standartları yer almaktadır. Logo ve Amblem kurumsal kimlik tasarım çalışmasında önemli bir yer teşkil etmektedir. Çalışmanın tamamını oluşturmasa da bağlı kalınacak kuralları, renk seçimi konusunda referans olarak kullanılabilir. Şirketler Kurumsal Kimlik Tasarımına sahip olabilmek için daha öncesinde bir logo çalışmasına ihtiyaç duymaktadırlar. Hazırlanan logo çalışmasının ardından kurum kimliği çalışması yapılabilir. Başarılı bir kurumsal kimlik çalışması elde edebilmek için, logonun çalışmada sık, yaygın oluşturulan kurallar doğrultusunda kullanılması gerekmektedir. Baskı konusunda net, keskin çıktılar alabilmek için amblemin baskı format biçimine uygun olarak tasarlanması gerekir.

Logo Çeşitleri ve Türleri

Logo Çeşitleri 2 farklı tasarım alanında ele alınmaktadır. Bunlar yazısal olarak nitelendirilen Logotype ve Amblem şeklinde olarak anılan Logo’dur. Logotype çalışmaları marka isminden oluşturulan kuruma yönelik hazırlanmış özgün yazı tipleri ile hazırlanılır, hazırlanılan çalışmaya göre negatif alanlar kullanılarak içerisinde sembollerde oluşturulabilir. Bu çalışmalara örnek olarak Dell, Cocacola, Fedex markalarının kullandıkları Logotype tasarımları gösterilebilir. Ayrıca profesyonel tasarım örnekleri ve çalışmalarını bu bağlamda detaylı olarak incelemek gerekir.



Amblem, Sembol bazlı tasarımlar ise markanın faaliyet gösterdiği alan yada markanın hikayesi baz alınarak hazırlanış içerisinde görsel mesaj taşıyan aynı zamanda bunu iletebilen tasarımlardır. Her iki çalışma türünün de kendine göre artıları yada eksileri vardır, başarılı olarak hazırlanan bu tarz tasarımlara veya kurumsal çalışmalara örnek olarak, Apple, Nike, Wolksvagen logoları gösterilebilir. Çalışmanızın hangi türe bağlı kalarak tasarlanması konusunda kararsız durum içindeyseniz, bu konuda bizden destek alabilirsiniz. Ayrıca iki çalışma arasındaki farkları anlatan yazılarımıza blog makale kategori kısmından ulaşabilirsiniz.

Logo Tasarımında Doğru Renk Seçimi

Logo tasarımda en önemli etken kriterlerden birisi de doğru renk kullanımıdır. Tasarım aşamasında renk seçimi yapılan çalışmayı başarılı kılacak markanın tanınmasında kolaylık sağlayacak bir faktördür. Renkler aynı zamanda taşıdıkları mesajlar insan üzerinde bıraktığı duygusal etkilerden dolayı seçim yapılırken dikkatli olunmalı. Renklerin insanlara ilettikleri mesajları, uyandırdıkları duygusal ifadeler konusunda bilgi sahibi olunmalıdır.



Tasarımı başarılı kılacak faktörlerden biriside renk seçimi olduğundan dolayı aynı zamanda yanlış seçimlerde olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Hazırladığımız yüzlerce profesyonel tasarım çalışmasında bu konuda doğru karar verebilmek için çok fazla araştırma yaptık, doğru kullanımları uyguladık. Seçilen rengin her alanda aynı ton değerlerini barındırabilmesi için pantone renk kataloğundan yapılmalıdır.



Profesyonel Logo Tasarım

Başarılı profesyonel olabilmesi için yukarıda bahsetmiş olduğumuz kriterlerin tamamına uyması gerekmektedir. Tasarımında yapılan hatalar markayı uzun vadede zarar vermektedir. Yanlış yapılan seçimler amatörce hazırlanılmış tasarımlar markayı uzun vadede olumsuz etkileyebilecek durumlara sebep olmaktadır. Bu nedenle hazırlanılacak tasarımı yetenekli, bu alanda tecrübe sahibi kişilerce hazırlanılmalı. Profesyonel tasarımcı hazırlayacağı çalışmanın tüm aşamalarına hakim olarak bu süreci başarılı olarak sonlandırabilir. Bir amblem ve logo çalışmasını başarılı, markanızı bu yönde olumlu kılabilecek etkenler kısaca şunlardır. Özgün çizim, doğru renk kullanımı, doğru ve etkin mesaj.



Markanın bulunduğu sektördeki diğer logolardan kolayca ayrışması. Aynı zamanda kolay anlaşılabilir olması, akılda kalıcı olması, karmaşık yapıya sahip olmaması gerekir. Stock yada hazır görseller içermemesi de büyük önem taşımaktadır. Ucuz fiyatlara yapılan tasarımlar için bu olay sıkça rastlanılan bir durumdur. Hazır görsel yada çalıntı tasarımları içerisinde barındırmaktadır. Ücretsiz Logo Tasarım konusunda hangi siteler ve servisleri kullanabileceğinizi bilmek istiyorsanız blog bölümünde bu konu hakkında yazmış olduğumuz makalemize göz atabilirsiniz.



KAYNAK: https://freegrafiker.com/logo-tasarim