‘Maker’ çocuklar sertifikalarını aldı

Uludağ Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi (ULUTEK) tarafından düzenlenen Maker Çocuk Yaz Kampı ilk mezunlarını verdi.

ULUTEK Binası’nda gerçekleştirilen sertifika töreninde konuşan Genel Müdür Prof. Dr. Mehmet Kanık, “Yazılım ve kodlama eğitimleri adeta bir yabancı dil eğitimi gibi aslında sürekli olarak geliştirilmesi gereken bir alan. Buraya gelerek, devamlılığı sağlayarak gelişme sağlanabilir. Biz bunu 3 dönem daha icra edeceğiz. Buradan bazı geri bildirimler geldi. Kayıt yaptırmak isteyenler var. Devam edecek çocuklarımıza daha üst seviyede eğitimler vereceğiz. Meselâ robotik çalışıyor ise daha farklı sensörler, daha farklı robotlar yapmayı öğrenecekler. Sürekli bir gelişme içinde olacaklar. İmkânı olmayan veya tatile gidecek olanlar için de çocuklarının bu programdan kopmamasında fayda olduğunu söylüyoruz. Bunları devam ettirirlerse belli bir yaşa geldiklerinde TÜBİTAK’a veya Milli Eğitim’in yaptığı yarışmalara kendi kendileri bile proje hazırlayacak duruma geleceklerdir. Biz burada belli bir aşamadan sonra içlerinden bazı gruplar seçip Türkiye çapındaki yarışmalara hazırlayacağız. Geçmiş dönemde liseli bir grubu buradaki gibi verdiğimiz destekle otonom araç yarışmasında Türkiye üçüncüsü yaptık. Çocuklarımıza güvendiğimiz zaman her şey oluyor” dedi.

Öğrencilerden Özgür Deniz Yoluaçık da, “İlk defa gelmeme rağmen eğlendim ve ortam olarak çok beğendim. Herkese tavsiye ederim. Burada kodlamanın mantığını, kodlamayı ve robot yapmayı öğrendim. Yani bunun başlangıç seviyesini öğrenmek isteyenler için güzel bir başlangıç. Okuyacağım okulda da bu dersler olacağı için bunun daha fazla üzerine gidip geliştirmek istiyorum”şeklinde konuştu.