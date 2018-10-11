Omurilik felci olan kardeşi için yürüme robotu yaptı

Tokatlı Makine Mühendisi Uğur Öztürk, trafik kazasında ağır yaralanarak omurilik felci geçiren kardeşi için fizik tedavi ve egzersiz yürüme robotu yaptı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 15 Temmuz Kültür Merkezi’nde düzenlenen AR-GE projesi pazarında akademisyenlerin yanı sıra mucitlerinde buluşları sergilendi. Çok sayıda üniversitenin AR-GE biriminin yanı sora okullarında katıldığı AR-GE proje pazarı yoğun ilgi gördü. Projeler içerisinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde çalışan Makine Mühendisi Uğur Öztürk’ün (40) yaklaşık 10 yıl önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak omurilik felci olan kardeşi Onur Öztürk için özel olarak yaptığı tasarım dikkat çekti. Yürüteç adını verdiği cihazı felçli hastalar için tasarladığını belirten Öztürk,"Bu cihazı yaparken trafik kazası geçiren kardeşimden esinlenerek bu tip hastaların kullanabilecekleri bir cihaz tasarlamaya karar verdim. Bu fizik tedavi ve egzersiz robotu tamamen özgün kendi tasarımım. Kendi imkanlarımla gerçekleştirdiğim patentli bir ürün. Bu cihazı hastalar kendi evlerinde veya hastanelerde fizik tedavi ünitelerinde kullanılabilecek. Durumu çok iyi olmayan hastaların rahatlıkla elde edebileceği bir cihaz. Bu tür cihazlar yurt dışından ithal edildiği için çok pahalı cihazlar. Bu anlamda bende kendi vatandaşlarımızın hastalarımızın bu tip bir imkandan yararlanmaları için böyle bir ürün tasarladım" dedi.

"Cihaz hastayı olduğu yerden alıyor, ayağa kaldırıyor ve yürütüyor"

Kardeşinin trafik kazası nedeni ile omurilik felci olduğunu ve yürüyemediğini ifade eden Öztürk, "Ben bu cihazı kendi kardeşim üzerinde de denedim. Psikolojik olarak etkilerinin yanı sıra ayak kaslarında gelişmeler oldu. Cihazın özelliği hastayı olduğu yerden alıyor, ayağa kaldırıyor ve yürütüyor. Tüm özellikleri otomatik. Kumada edeceğimiz özelliklere sahip. Diğerlerinden ayırt edilen en önemli özellik ise sanal gerçeklik uygulamasını bu cihazda kullanılıyor olması. Hasta sanal gerçeklik gözlüğünü takarak yürüyormuş gibi egzersizini yapabilecek. Bu psikoloji olarak hastayı rahatlatacaktır" diye konuştu.

Projeler görücüye çıktı

AR-GE projeleri arasında İnsansı robot "Yiğido" ilgi gördü. Sivas BİLSEM öğrencileri tarafından tasarlanan nişan alıp ateş etme, görüntü aktarımı yapma ve konuşma gibi özelliklere sahip robotu sergiye gelenler inceleme imkanı buldu. AR-GE proje pazarında ayrıca dronlardan güvenlik sistemine bir çok ürün sergilendi. Külden sabun üretimi yapan Aydın Arslan’ın doğal sabun standı dikkat çeken ürünler arasında yer aldı. Yaklaşık 1,5 yıldır üretimini yaptıkları killi sabunu, orta ölçekli bir fabrikaya dönüştürmeye çalıştıklarını dile getiren Arslan, Reşadiye Killi Sabunu ile birlikte yağlı ve kuru ciltler için yine killi sabun gibi kaplıca suyunu kullanarak maske de üretmeyi hedeflediklerini söyledi. Tokat Özel Erişim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından yapılan gösteri ise alkış topladı.

250 proje yer alıyor

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Mustafa Şahin, fikirden değere, projeden ürüne birçok buluşun sergilenerek Türkiye’nin geleceğine katkı sağlamasını amaçladıklarını söyledi. 250 projenin sergilendiği stantların içerisinden seçilecek ürünlerin hayata geçerek insanların istifadesine sunulacağını belirten Rektör Şahin, katılımcılara teşekkür etti.

TAI-TUSAŞ Strateji ve Teknoloji Yönetimi Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk de,"Ülkemizin önemli kuruluşlarından olan TUSAŞ’ın projelerinde AR-GE ile ilgili yaklaşımlarında üniversite ile işbirlikleri için burada bulunuyoruz. Ülkemizin geleceği için önemli bir çalışma olarak görüyorum" dedi.