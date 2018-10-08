Bilim ve Teknoloji:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 14:57

Oyunseverlerin merakla beklediği güncelleme yayınlandı

Crytek’in Ücretsiz FPS Oyunu Warface, yeni sezona yepyeni içerik ve geliştirmeler ile giriyor. Yeni PvP Yıldırım Haritası Karasu, Yeni Battle Royale Modu Haritası Çernobil ve Fabrika haritasının yenilenmiş versiyonu ile bu sezonda oyuncuyla...

Oyunseverlerin merakla beklediği güncelleme yayınlandı
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Crytek’in Ücretsiz FPS Oyunu Warface, yeni sezona yepyeni içerik ve geliştirmeler ile giriyor. Yeni PvP Yıldırım Haritası Karasu, Yeni Battle Royale Modu Haritası Çernobil ve Fabrika haritasının yenilenmiş versiyonu ile bu sezonda oyuncuyla buluşacak.

Crytek’in oyunu Warface; yeni sezon öncesi büyük bir güncelleme yayınladı. Yapılan duyuruya göre yeni silahlar, başarımları ve hata düzeltmeleri ile performans iyileştirmeleri ile oyuncuları bekliyor. Yeni PvP Yıldırım Haritası Karasu, Yeni Battle Royale Modu Haritası Çernobil ve Fabrika haritasının yenilenmiş versiyonu ile bu sezonda oyuncuyla buluşacak ve özellikle Battle Royale modu için birçok yenilik ve geliştirmeyi beraberinde sunacak.

Yeni güncelleme ile Türkçe seslendirme ekleniyor

Battle Royale modu, bu güncelleme ile birlikte oyuncularından aldığı geri bildirimleri de göz önünde bulundurarak yepyeni bir kimliğe bürünüyor. Artık 32 kişilik oynanabilen moda, bir de ‘Çernobil’ isimli yeni bir harita da eklenmiş durumda. Hava yardımı, mühimmat çeşitliliği gibi konularda geliştirilen moda Türkçe seslendirme de bu güncelleme ile ekleniyor.

Warface’de ‘Elit Lig Dönemi’ başlıyor

Oyuncular için bir klasik haline gelen Sıralama Maçı Sezonu ve Aylık Klan Savaşları etkinlikleri de güncellenmiş ve zenginleştirilmiş içeriği ile oyuncuları ödüllü bir rekabete davet ediyor. Özellikle Klan Savaşlarının güncelleştirilmiş hali olan ‘Elit Lig Dönemi’ ile oyuncuları yepyeni bir heyecan ve çok daha prestijli ödüller bekliyor.
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