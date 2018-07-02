Bilim ve Teknoloji:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:59

(Özel Haber) Kâr edeceğim derken zarar etmeyin

Gerek orijinallerinden daha ucuza satılması ve gerekse daha kolay elde edilebilir olması sebebi ile birçok kişinin tercih ettiği yan sanayi ürünlerinin cebe dost gibi görünen düşman olabileceği belirtiliyor.Bilgisayar ve cep telefonu gibi teknolojik...

(Özel Haber) Kâr edeceğim derken zarar etmeyin
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Gerek orijinallerinden daha ucuza satılması ve gerekse daha kolay elde edilebilir olması sebebi ile birçok kişinin tercih ettiği yan sanayi ürünlerinin cebe dost gibi görünen düşman olabileceği belirtiliyor.

Bilgisayar ve cep telefonu gibi teknolojik aletlerin ucuza temin edilmek istenmesinden dolayı çıkan sonuçlar, ev ekonomisine dost gibi görünse de ortaya çıkardığı sonuçlarla aslında cebe en büyük düşman. Aynı zamanda sağlığı da tehdit eden bu ürünlerin cezbedici tek noktası ise ucuz olmaları. Yan sanayi ürünlerin insan hayatında büyük bir yer kapladığını ifade eden ve Eskişehir’de 22 yıldır teknoloji mağazası işletmeciliği yapan Ekrem Kıçır, bu ürünlerin sağlığa zarar verebileceğine dikkat çekti.

Orijinal ürünlerin aksine yan sanayi ürünlerde kalitenin çeşitlilik gösterdiğini aktaran Kıçır, buna bağlı olarak fiyatlarda da değişimlerin yaşanabileceğini kaydetti. Kıçır, "Çünkü orijinal ürün adı üstünde orijinal. Her zaman bunu takan servis, bayii ya da yetkili servis her zaman arkasında bunun ama yan sanayi ürünlerde genelde garanti yoktur. Hani siz en ucuzuna kaçarsanız en ucuzunu alıyorsunuz ama onun kullanımı sıkıntıya neden oluyor" şeklinde konuştu.

Yan sanayi ürünlerin seçilme sebebi ucuzluk

Cihazın ekranının orijinali 750 lira ise, yan sanayi ürün 350 lira olduğunda müşterilerin ucuz olan ürünü tercih ettiğini söyleyen teknoloji mağazası işletmecisi Kıçır, “Servis orijinal ürün için size 2 yıl garanti veriyor. 2 yıl malının arkasında duruyor ama Çin malında garanti yok. Bu ekran 2 ay sonra tekrar bozulabiliyor” ifadelerini kullandı.

Hem cebe hem sağlığa zararlı

Telefona takılan yan sanayi üretim bataryalar veya kılıf, ekran koruyucu, kulaklık gibi aksesuarlar hem sağlığı hem de telefonları tehdit ediyor. Bu tür ürünlerin kulaktayken radyasyon ve zararlı ışınlar yaydığını söyleyen Ekrem Kıçır, "Yan sanayi ürünlerde kalite çok düşük olduğunda, özellikle bataryalarda şişme veya patlama yapabiliyor. Düşünün bin 500 liralık bir cihaz kullanıyorsunuz bunun bataryasını yan sanayi taktınız. Batarya şiştikçe cihazın kasasını zorluyor. Zorladıkça da ekrana zarar veriyor. Siz bu sefer 50 liradan kaçtığınız için 800 lira 900 lira zarara uğruyorsunuz. Bu da pek mantıklı değil. Düşünün 10 liraya kablo alıyorsunuz. Bu cihazınızı farklı akımlarla şarj ediyor. Bu da bataryanıza ve cihazınıza zarar veriyor" cümleleriyle anlattı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku